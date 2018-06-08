Продлен арест подозреваемым в каннибализме краснодарцам

08 июня 2018, 21:46

Суд в Краснодаре постановил сегодня оставить под стражей до 8 августа супругов, подозреваемых в убийстве женщины и каннибализме.

"Кавказский узел" писал, что 35-летний житель Краснодара и его супруга были задержаны по подозрению в убийстве и расчленении женщины. Мужчина сознался в убийстве, но подозрение в каннибализме супруги отвергают. В апреле суд продлил им арест до 13 июня.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Дмитрию и Наталье Бакшеевым, со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщил "Интерфакс".

Они останутся под стражей до 8 августа, передает информацию следователей "Кубань 24".

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемых или их представителей относительно решения суда.

Напомним, что жители Краснодара предположили в соцсетях, что подозреваемый причастен к убийству еще около 30 человек, однако следователи не смогли доказать причастность задержанных к этим убийствам. 2 октября 2017 года по делу о каннибализме был задержан и третий человек, лучший друг главного подозреваемого.