Жители Волгограда пожаловались на авральный ремонт перед началом мундиаля

08 июня 2018, 18:45

В центре Волгограда в преддверии чемпионата мира по футболу ведется укладка плитки, работы проводятся даже ночью. Настолько масштабные работы на центральных улицах Волгограда проходят впервые за последние десятилетия, отчитались власти.

Как сообщал "Кавказский узел", чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут три города Юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу. 18 июня на "Волгоград - Арене" встретятся сборные Туниса и Англии, 22 июня состоится матч Нигерия - Исландия, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня – сборные Японии и Польши.

Ночной ремонт улиц возмутил волгоградцев



Несмотря на то, что до начала матчей чемпионата мира по футболу осталось 10 дней, в центре Волгограда продолжаются активные дорожные работы и укладка тротуарной плитки, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"В центре Волгограда на пешеходной зоне срезали весь асфальт, люди ходят по проезжей части. Но что делают? На улице Советской меняют асфальт, который положили в прошлом году, на Комсомольской меняют плитку, при этом там и так была плитка вполне нормальная. Чем руководствуются власти - непонятно. В то же время в городе много неприглядных мест. К примеру, в районе "последней мили" около стадиона "Волгоград-Арена", которая будет пешеходной во время матчей, есть огромные ямы. При этом до чемпионата осталось 6 дней (открытие чемпионата мира по футболу в России состоится 14 июня. - Прим. "Кавказского узла"), работы в самом разгаре, не верится, что успеют", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" волгоградец Станислав Белов.

На шумные ремонтные работы по ночам пожаловалась жительница Волгограда Елена Васильева. "Ночью 14 мая я вызывала полицию. У меня под окнами на улице Советской вскрывали асфальт. Полиция приехала в начале первого ночи. Я вышла на улицу, там стояла толпа рабочих, вызывали начальника, он не только не извинился, но и стал кричать, что я срываю контракт, при этом не предъявил мне никаких бумаг. Я спросила: "Где разрешение на работу в ночное время?". Начальник не привез ни одной бумажки, угрожал мне судами. Я написала официальное заявление в полицию", - рассказала она.

По словам женщины, все это происходило на перекрестке улиц Советской и Гагарина. "Советскую заасфальтировали в ноябре 2017 года. Работают ночью. Идет машина, дробит асфальт, грохот несусветный. Зачем они делают это вообще? У нас в городе яма на яме. Они срезают хороший асфальт и кладут новый", - возмутилась она.

Подготовка к чемпионату мира-2018 ранее вызвала дискуссию среди жителей Волгограда. Одних радовало то, что в городе ремонтируются дороги, строятся гостиницы, идет реконструкция аэропорта. Другие же сочли, что часть денег, выделенных на благоустройство, расходуется неэффективно и заставляет задавать вопросы о коррупции в органах власти. Новый стадион жителям не нужен, а обустройство к чемпионату Мамаева кургана уже привело к скандалу из-за уничтожения мемориального парка, заявили активисты общественных организаций. В том, кто, как и для кого готовит Волгоград к чемпионату мира по футболу "Кавказский узел" разбирался в материале "Волгоград: цена мундиаля".

Власти отчитались о масштабных работах на центральных улицах Волгограда

На проспекте Ленина и улице Комсомольской работы по комплексному благоустройству пешеходных зон подходят к завершению, говорится в сообщении от 5 июня на сайте администрации Волгограда.

"В бульварной части этих улиц уложили новую тротуарную плитку на площади около 27 тысяч квадратных метров. В ближайшее время будут благоустроены зеленые зоны у Дома профсоюзов и Центробанка. Работы стартовали и на улице Краснознаменской. Общая площадь реконструкции составляет порядка 30 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным администрации, столь масштабные работы на центральных улицах города-героя проходят впервые за последние десятилетия. "Чтобы минимизировать неудобства для волгоградцев, муниципальное предприятие работает ускоренными темпами сразу на нескольких участках, при этом четко соблюдая технологии производства", - подчеркивается в сообщении.

В Волгограде на время мундиаля усилены меры безопасности

С 25 мая на территории Волгоградской области в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу действуют усиленные меры безопасности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Жители домов в границах "последней мили" могут получить автопропуска, если собираются пользоваться автотранспортом в дни матчей. Автопропуск дает владельцам автомобилей право проезда в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Волгограда.

По ее словам, по данным на 31 мая такие пропуска получили почти 2200 жителей города. "Это касается владельцев личного транспорта. Если в дни матчей они собираются подъезжать к свои домам, то пропуск им понадобится. Но может быть люди просто уедут на дачу и не будут пользоваться автомобилем, поскольку это будут выходные. Получение пропуска – дело добровольное", - отметила она.

По данным представителя пресс-службы администрации, 18, 22, 25 и 28 июня в Волгограде объявлены выходные днями.

Для учреждений, которые продолжат работу в дни матчей, предусмотрена выдача пропусков на служебный транспорт. Машины всех экстренных служб, которые могут понадобиться в зоне "последней мили", смогут попасть на пешеходную территорию благодаря аккредитации, пояснила представитель ведомства.

В администрации Волгоградской области корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что не готовы назвать дату заезда в Волгоград первых болельщиков. "Мы уже полгода готовы принять их. Но дату заезда сообщить не можем", - заявила представитель пресс-службы администрации.

Цены на сдачу квартир выросли в Волгограде



Владельцы квартир в Волгограде выставили объявления о сдаче недвижимости для болельщиков во время чемпионата мира по футболу по неоправданно завышенным ценам, считают риелторы.

"К примеру, двухкомнатная квартира на Невской в центре города сдается за 50 тысяч рублей в сутки, в то время как в обычное время аренда такой квартиры составляет примерно 15 тысяч рублей в месяц. Есть и более разумные предложения. К примеру, квартиры на набережной сдают по 20 тысяч в сутки, недалеко от стадиона – от 13 до 50 тысяч в сутки. В Волгограде обычно столько стоит месяц аренды. В любом случае цены на квартиры дутые", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" волгоградский риелтор Вера Колоскова.

По ее словам, на данные ею объявления об аренде не было получено ни одного звонка. "Я сама дала рекламу о сдаче квартир, и не получила ни одного звонка. Россияне, которые приезжают снять квартиру на ЧМ, снимают на сутки-двое. На 10 дней сюда никто не собирается ехать. То ли Волгоград не привлекателен, то ли деньги экономят. За сутки-двое волгоградцы хотели бы заработать 50-100 тысяч рублей. С иностранцами я не имела дела, потому что на сайтах международного бронирования все очень серьезно. С нашими собственниками я туда выходить не хочу", - пояснила она.

На объявление о сдаче частного дома в аренду на время чемпионата мира по футболу никто не откликнулся, отметила жительница Дзержинского района Волгограда Надежда Петренко. "Мой дом находится в 11 километрах от стадиона. В нем могло бы разместиться человек восемь. Конечно, на чемпионате хотелось заработать. Но объявление висит уже две недели, за это время по аренде не было ни одного звонка", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Надежда Петренко.

Отельеры рассказали о массовом бронировании номеров

В свою очередь представители трех расположенных в центре Волгограда гостиниц сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что на дни чемпионата большинство номеров забронировано.

Осталось не более 10 свободных номеров категории "Стандарт-бизнес", пояснила корреспонденту "Кавказского узла" представитель отдела бронирования гостиницы "Интурист".

По ее словам, стоимость такого номера 8500 рублей в сутки. В наличии также несколько номеров категории "Люкс". Так, номер "Люкс-президент" стоит 16 250 рублей в сутки, "Люкс-премьер" - 15 400 рублей, сообщила специалист отдела бронирования. "На дни чемпионата мира все места забронированы по той же цене, что и в обычные дни", - подчеркнула она.

В гостинице "Старый Сталинград" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что свободны 4 номера, это 30 процентов номерного фонда. "Стоимость номеров от 3800 рублей до 7900. На дни чемпионата мира все номера забронированы. Стоимость номеров в эти дни от 8500 до 16000 рублей. Это 2-3 местные номера с допместами", - сообщила администратор гостиницы.

В отеле "достаточно" мест, заявила менеджер отеля "Волгоград" Валентина Пирогова, при этом она затруднилась назвать точное количество свободных номеров. "Минимальный тариф одноместного размещения составляет 4350 рублей, максимальный – 14 640 рублей. На время чемпионата мира большинство номеров забронировано. Минимальная цена в эти дни – 10 370 рублей, максимальная – 45 тысяч рублей независимо от размещения. В зависимости от запроса мы можем подобрать номера на эти дни на сутки-двое", - пояснила она.

Согласно сервису "Яндекс. Карты" от гостиницы "Интурист" до стадиона "Волгоград-Арена", где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, 6,3 км, без пробок это расстояние преодолевается на машине за 14 минут. От гостиницы "Волгоград" расстояние до стадиона - 7,3 км, от "Старого Сталинграда" - 6,5 км.

Роспотребнадзор сообщил о завышении цен в гостиницах на время мундиаля

По итогам проверок в 33 гостиницах Волгограда обнаружены случаи завышения цен, сообщил Роспотребнадзор по Волгоградской области.

По данным на 4 июня, проведены проверки 188 гостиниц. Из них в 33 гостиницах найдены завышения установленных цен, 20 гостиниц работали без свидетельства о присвоении категории, говорится в сообщении от 6 июня на сайте Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

По данным ведомства, вынесено 136 постановлений о привлечении к административной ответственности.

В Роспотребнадзоре также отметили, что было подано девять исков к организациям, предоставляющим гостиничные услуги, из которых четыре иска были удовлетворены судом в полном объёме, а по пяти заключены мировые соглашения.