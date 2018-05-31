Волгоградские активисты раскритиковали запрет акций протеста на время мундиаля

31 мая 2018, 23:18

Четверо участников движения "Стратегия-31" провели сегодня одиночные пикеты с требованием снять запрет на акции протеста в центре Волгограда, введенный властями из-за чемпионата мира по футболу.

Как писал "Кавказский узел", власти Волгограда с 25 мая по 25 июля запретили проводить протестные мероприятия в центре Волгограда. Для этого выделена площадка только на окраине города, в Краснооктябрьском районе, которая не устраивает протестующих. Так, 29 мая там отказались пикетировать бывшие сотрудники волгоградского завода буровой техники, требующие возвращения долгов по зарплате.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Помимо Волгограда, матчи турнира примут и другие города юга России - Ростов-на-Дону и Сочи.

Активисты движения "Стратегия-31" Владимир Васильченко, Галина Тихенко, Елена Шеина и Нина Штукатурова с 16 до 18.20 пикетировали сегодня на аллее Героев Волгограда с плакатами "Чем свобода собраний мешает ЧМ?", "А Навальный тоже мешает ЧМ?".

Активисты "Стратегии-31", которые неоднократно проводили акции протеста в Волгограде, настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России, которая говорит о праве граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Пикетчики назвали ограничение акций протеста неконституционным

Организатор акций движения Владимир Васильченко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что просил администрацию Волгограда согласовать акцию в защиту свободы собраний, имущественных и социальных прав, свободы выборов и Интернета, против коррупции и политических репрессий и за отставку мэра. 21 мая он получил ответ, в котором администрация отказалась согласовать пикета в центре города, сославшись на соответствующий указ президента, и предложила площадку в Краснооктябрьском районе. Васильченко заявил, что отказался.

В период с 25 мая до 25 июля 2018 года в ряде регионов, в том числе в Волгоградской области, вводятся ограничения на проведение публичных мероприятий, не связанных с проведением Чемпионата мира по футболу, говорится в указе президента России, опубликованном в "Российской газете" 11 мая 2017 года.

"Москвичи и питерцы пытались отменить указ президента как незаконный и неконституционный. Конституционный суд им отказал, и они пошли в Страсбург, требуя срочного рассмотрения. В Волгограде определили местом пикетов площадь Металлургов в Краснооктябрьском районе, где можно проводить акции сугубо в рабочее время. Игры чемпионата у нас с 18 по 28 июня, но почему центр закрывают для акций на два месяца? Это беспредел. Потом администрация в том же духе продолжит закрывать центр и дальше. Это делается, чтобы гости города не увидели наших проблем и не задавали лишних вопросов", - сказал Васильченко.

По его словам, активисты недовольны и самим проведением Чемпионата мира в то время, когда остаются нерешенными многие социальные проблемы. "На чемпионат мира у властей триллионы есть, а на дороги, лечение, пенсии, проездные – нет, нас грабят, и всё", - пояснил Васильченко.

"Конституция выше указа президента. У нас нет военного положения или других причин, чтобы устанавливать эти ограничения. Мы имеем право, согласно 31 статье Конституции, собираться мирно и без оружия", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Галина Тихенко.

"Нам, по-моему, скоро дышать запретят. Нет никаких предпосылок, чтобы ограничивать наши конституционные права. У нас нет чрезвычайного положения, мы никому не мешаем", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" другая участница пикета, Елена Шеина, которая пришла на акцию с плакатом "Свободу политзаключенным!".

Она отметила, что не верит в результативность пикета. "Вряд ли мы чего-то добьемся пикетом при этом режиме, но мы хотим обратить на себя внимание", - пояснила Шеина.

"Согласно 31 статье Конституции, люди имеют право собираться мирно и без оружия независимо от чемпионатов. Это антиконституционный указ, направленный на ограничение свобод граждан Российской Федерации", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Нина Штукатурова.

Акция прошла без задержаний

Во время пикета к активистам подошли семеро полицейских. Они передавали по телефону содержание их плакатов. "Полицейский спросил меня: «Вы что, войны хотите?». Вопрос возник из-за плаката с Навальным. Они сказали, что Навальный хочет войны", - рассказала Нина Штукатурова.

5 мая, в преддверии инаугурации Владимира Путина, в ряде городов России прошли митинги сторонников оппозиционера Алексея Навального "Он нам не царь". В митинге, организованном штабом Алексея Навального в Волгограде, приняли, по данным штаба, участие 400 человек. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на странице "Акции Навального".

Пикетчица Галина Тихенко сообщила, что во время акции ей позвонила майор полиции. "Она сказала, что никто нас не тронет, сотрудники полиции проверили наши документы. Сотрудница полиции сказала: «Стойте, пожалуйста»", - рассказала Тихенко.

Прохожие поддержали пикетирующих

Прохожие активно интересовались пикетами. "Сегодня 31 число, есть традиция выходить в этот день на пикеты и мирно собираться и выражать свое мнение. Сейчас для иностранцев закрашивается, завешивается и лакируется весь город, а про права своих же граждан забывают", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" волгоградец Алексей Корбаков.

"Если бы был сейчас митинг, я бы к нему присоединился. Я за перемены в лучшую сторону. Здесь тысячи людей страдают. У людей много кредитов, которые им навязали. Они жизни за них отдают, и они детям остаются. Во-вторых, здесь коррупция, которая работает против людей. Если каждый сейчас выйдет на улицу и будет протестовать за себя, за свою семью, у него получится. Всегда было так, что народ решает кому править, а кому нет. Мы нефтедобывающая страна, но посмотрите, как взлетели цены на бензин!", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" прохожий, представившийся Артаком.

Пенсионерка Валентина Николаевна заявила корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает пикетчиков. "Тарифы огромные, а чиновники жируют", - сказала женщина.

Напомним, что сегодня активист из другого города, где пройдет мундиаль, Ростова-на-Дону, обратился в суд с требованием отменить решение администрации, которая не согласовала проведение в центре города пикета в поддержку Олега Сенцова.