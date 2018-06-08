Украинский суд освободил Альберта Богатырева

08 июня 2018, 06:49

Жовтневый суд города Запорожье освободил 50-летнего жителя Карачаево-Черкесии Альберта Богатырева, которого российские следователи разыскивают по обвинению в прохождении обучения в учебном лагере боевиков на территории Сирии. Сам Богатырев отрицает свое пребывание в Сирии.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июня 2015 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении в отношении 16 жителей Карачаево-Черкесии уголовных дел о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Среди подозреваемых был назван Альберт Богатырёв. По версии следствия, подозреваемые в разное время через Турцию попали на территорию Сирии и прошли там обучение по физической, тактической, боевой подготовке, правилам обращения с огнестрельным оружием и взрывными устройствами в учебном лагере для боевиков "Адам Муаскар" вблизи города Атма.

Богатырев, который женат на украинской гражданке, беспрепятственно въехал из Турции на территорию Украины в марте 2017 года и проживал в Константиновке Донецкой области. Но в мае 2017 года Богатырев при попытке вылететь в Турцию был задержан украинскими пограничниками, поскольку он разыскивается следственными органами России. 27 мая 2017 года Шевченковский районный суд Запорожья вынес решение об аресте жителя Карачаево-Черкесии, пишет "Эхо Кавказа".

Но 7 июня 2018 года Жовтневый суд Запорожья освободил из-под стражи Богатырева, пишет со ссылкой на его адвоката Людмилу Мезенцеву "Кавказ.Реалии".

По словам адвоката, до этого 18 мая Апелляционный суд Запорожской области отменил решение Генпрокуратуры Украины об экстрадиции ее подзащитного в Россию. Кроме того, отметила Мезенцева, миграционная служба Украины приняла заявление ее подзащитного на получение статуса беженца и выдала ему временное удостоверение личности.

Сам Богатырев отрицает причастность к боевикам в Сирии. "Россия не предоставила никаких доказательств, свидетельств, видео или фотографии, ничего, относительно моего нахождения в Сирии. А доказательства, что я был в Турции с матерью у меня есть, и свидетели есть. Мать болела инсультом, лежачая была, и я не мог ее никак покинуть даже на три часа", - цитирует его слова 24tv.ua.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" . В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. Малоизвестные сведения об ИГ* и свидетельства человека, побывавшего в его рядах, представлены "Кавказским узлом" в интервью "Путешествие в "Исламское государство"* и обратно".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.