Полиция в Махачкале сорвала пикет против застройки парка Ак-Гель

08 июня 2018, 02:41

Активист движения «Город Наш», журналистка Светлана Анохина попыталась провести пикет против строительства храма на территории парка Ак-Гель. Однако полицейские не дали развернуть ей плакат и пытались задержать. Ситуация разрешилась после того, как на место прибыли журналисты местных СМИ.

Как сообщал "Кавказский узел", Ленинский райсуд 29 декабря 2017 года полностью удовлетворил требования активистов движения "Город Наш", требовавших запретить строительство храм в парке. Верховный суд Дагестана 24 апреля удовлетворил апелляционную жалобу, которую подали представители администрации Махачкалы и Махачкалинской епархии РПЦ. Верховный суд республики отменил решение суда первой инстанции, разрешив строительство храма.

"Дело еще в суде, мы оспорили решение Верховного суда республики, которое отменило решение районного суда, запрещающее строительство храма в парке. Нас с нашим требованием не строить храм в парке никто не услышал, сегодня (7 июня) я ... попыталась встретиться с духовными лицами и объяснить им, чего мы хотим – переноса храма хотя бы на сто метров. Мы ничего не имеем против храма, хотим сохранить парк и храм", - рассказала Анохина.

Она пояснила, что на случай, если беседа не состоится, захватила с собой плакат и листовку, с которыми собралась провести одиночный пикет. Однако на площадке, где намечается строительство храма, проходил молебен и ее не пропустили сотрудники полиции.

Свои действия они объяснили тем, что у них есть указание не пускать Светлану Анохину на молебен, другие заявили, что они пускают ее туда по их личному желанию, а третьи говорили, что мероприятие закрытое. Полицейские отказались представиться, только один из них показал свое удостоверение, но быстро его спрятал, и журналистка даже не успела разглядеть его данные.

«Я предоставила им свое журналистское удостоверение и была готова представить сумку для досмотра. Но их это все не интересовало, их волновали только бумаги, которые были у меня в руках. Они просили развернуть бумаги, которые были у меня в руках, я отказалась, спрашивала у них, на каком основании они требуют развернуть бумаги. Один из полицейских заявил, что в свернутой бумаге может быть что-то спрятано. Я на просвет показала, что там только бумага. Они все время пытались у меня его выхватить», - рассказала Светлана Анохина.

Как рассказала Анохина, полицейские вели себя с ней очень грубо, неоднократно предпринимали попытки посадить ее в свою служебную машину, один из сотрудников полиции сумел выхватить у нее листовку, скомкать и бросить на землю.

«Я сопротивлялась, когда они пытались меня посадить в свою машину и даже упала. В этот момент подъехала журналист газеты «Молодежь Дагестана» Патимат Амирбекова. По моей просьбе она стала фиксировать на телефон все происходящее, и они начали "винтить" нас двоих», - заявила Анохина.

Патимат Амирбекова также была задержана сотрудникам полиции.

«Полицейские потребовали у меня документы, но у меня не было их с собой. У меня забрали телефон, сказали что они не знают, кто я, и что возможно я террористка. Они посадили меня в свою машину и отпустили только когда туда приехали мои коллеги и другие журналисты. Только тогда они и телефон вернули», - рассказала «Кавказскому узлу» Патимат Амирбекова.

Служебное удостоверение Светлане Анохиной полиция также вернула после того, как на место приехали журналисты.

После завершения молебна к Анохиной, которая стояла с плакатом «Город Наш», подходили прихожане и выражали свое недовольство. «Прихожане мне говорили, что я буду гореть в аду, кто-то назвал тварью, кто-то сказал, что я "купленная". Я пыталась объяснить людям, что нас никто не подкупал, что мы не против храма, а всего лишь просим его перенести на пустырь. В обычной жизни я остро реагирую на оскорбления, но здесь мне кажется, я вела себя по-христиански, то есть я пыталась объяснить людям, что мы не враги, что интересы у нас общие, что мы хотим, чтобы был и парк и храм», - рассказала Анохина.

После завершения молебна Анохиной удалось переговорить с одним из священников. «Я сказала священнослужителю, что эта земля краденная, что здесь нельзя строить храм. Священник ответил, что суд еще не завершен. Когда я спросила у него, зачем тогда они тут проводят молебен, он ответил что молебен можно проводить в любом месте, хоть дома. И на этом наш разговор закончился», - рассказала Анохина.

Светлана Анохина пояснила, что намерена в ближайшее время обжаловать действия полиции в отношении нее.

"Кавказский узел" также сообщал, что вечером 6 мая полицейские задержали шестерых человек на митинге против строительства православного храма в парке "Ак-Гель". Журналист Малик Бутаев и еще четыре активиста вскоре были освобождены. Последним был отпущен журналист Марат Исмаилов, в отношении которого составили протокол о неповиновении полиции и участии в несанкционированном митинге. Однако суд не нашел состава правонарушения в действиях задержанного на митинге против застройки махачкалинского парка "Ак-Гель" Марата Исмаилова и прекратил его дело.

Акция противников строительства храма в парке "Ак-Гель" вызвала больше интереса у горожан и правоохранителей, чем митинг сторонников Навального, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политолог.

Общественное движение "Город Наш" борется не только против строительства храма в парке, а также застройки берегов озера Ак-Гель.

"Я чуть ли не каждую неделю пишу жалобу на незаконное выделение земли в местах общего пользования. Не могу сейчас сказать, сколько заявлений и жалоб находятся в судах, но могу точно сказать, что после моих жалоб мы добились отмены выделения семи участков на территории общего пользования. Мы через суд добились переноса строительства музея "Россия - моя история" из парка Ленинского Комсомола, отстояли в суде зеленую зону у памятника Эфенди Капиеву на проспекте Гамзатова", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" активист движения, юрист Арсен Магомедов.