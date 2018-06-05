Суд встал на сторону задержанного противника застройки парка "Ак-Гель"

05 июня 2018, 21:48

Суд не нашел состава правонарушения в действиях задержанного на митинге против застройки махачкалинского парка "Ак-Гель" активиста Марата Исмаилова и прекратил его дело. Решение о строительстве храма в парке обжаловано, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 мая полицейские задержали шестерых человек на митинге против строительства православного храма в парке "Ак-Гель". Журналист Малик Бутаев и еще четыре активиста вскоре были освобождены. Последним был отпущен журналист Марат Исмаилов, в отношении которого составили протокол о неповиновении полиции и участии в несанкционированном митинге. На судебное заседание 10 мая силовики не явились, и судья отложил заседание на 5 июня.

Активист отрицает факт сопротивления полиции. Участники митинга пожаловались, что власти отказались согласовать акцию, а силовики вынудили пришедших разойтись. Акция противников строительства храма в парке "Ак-Гель" вызвала больше интереса у горожан и правоохранителей, чем митинг сторонников Навального, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политолог.

Ленинский суд Махачкалы сегодня прекратил административное дело активиста Марата Исмаилова, обвиненного в неповиновении распоряжениям полиции (статья 19.3 КоАП России), сочтя факт административного правонарушения недоказанным, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В суд явились пятеро из 11 приглашенных свидетелей-полицейских, присутствовавших 6 мая на митинге против застройки парка "Ак-Гель". Среди них был замначальника Ленинского РОВД Махачкалы Курбан Меджидов, который объяснил неявку остальных свидетелей-полицейских - по словам Меджидова, часть неявившихся в суд сотрудников находятся на больничном и в отпуске, а остальные задействованы в охране общественного порядка на ЕГЭ.

Поддержать Марата Исмаилова в суд пришли несколько активистов движения "Город наш", процесс освещали журналисты четырех изданий.

В начале судебного заседания Марат Исмаилов заявил, что он не признает свою вину. Активист подчеркнул, что никакого сопротивления полицейским он не оказывал и их действиям не препятствовал.

"На митинге сотрудники полиции заявили, что акция незаконна. Я подошел к ним, чтобы продемонстрировать им текст закона о митингах. Мне ответили, что никакой закон о митингах их не интересует и что они все равно нам не дадут провести акцию. В этот момент другой активист движения "Город наш" начал снимать на телефон наш диалог с полицией. Ему сказали, чтобы он прекратил съемку и убрал телефон", - рассказал Марат Исмаилов.

По словам Исмаилова, он пытался убедить полицейских в неправомерности требований.

"Айгум Гитинов по требованию полиции прекратил съемку и просто спросил: "А что нельзя снимать?". Я сказал полицейским, что их требования о прекращении съемки незаконны. В этот момент у Айгума потребовали документы, и он показал удостоверение капитана полиции, так как он бывший сотрудник. Подполковник, который проверял документы, сослался на то, что удостоверение, возможно, поддельное, и велел для проверки доставить его [Гитинова] в отдел. Я спросил, почему его задерживают, они спросили, кто я, и я ответил, что являюсь защитником Гитинова. Полиция заявила, что я тоже буду доставлен в РОВД", - объяснил суду Исмаилов.

Как утверждает Исмаилов, он сразу подчинился требованием полицейских и направился вместе с сотрудниками ППС к служебной машине, не оказывая, вопреки полицейским рапортам, никакого сопротивления. Активист также подчеркнул, что при задержании ему не объяснили, что послужило основанием для задержания.

Двое свидетелей - участник митинга Али Алиев и один из организаторов митинга Арсен Магомедов - заявили в суде, что ни Марат Исмаилов ни Айгум Гитинов никакого сопротивления полиции не оказывали.

"Я видел, как Марат разговаривал с полицейскими, а потом они спокойно вместе ушли в сторону выхода из парка. О чем они говорили, я не слышал, так как находился дальше, но явно видел, что никакого сопротивления со стороны Айгума и Марата не было. Никто из них не упирался, они спокойно ушли с полицейскими. Я хоть не слышал их разговор, но было понятно, что все было спокойно", - рассказал свидетель Али Алиев.

Свидетель Арсен Магомедов подтвердил, что в его присутствии Исмаилов не пререкался и не конфликтовал с полицейскими.

Полицейские дали противоречивые показания

Замначальника Ленинского РОВД Махачкалы Курбан Меджидов заявил суду, что Исмаилов вел себя на митинге вызывающе и не слушал его, когда он призывал митингующих разойтись и информировал их о незаконности акции.

"Акция была незаконной, и я хотел донести это до собравшихся. Я несколько раз об этом предупредил людей, но Марат Исмаилов вдруг начал говорить, чтобы никто не расходился, что акция законна, вел себя вызывающе. Когда Айгума Гитинова, у которого был микрофон и который хотел объявить [Меджидов не уточнил, что именно хотел, по его словам, объявить Гитинов], доставляли, за ним побежал Исмаилов Марат и начал хватать сотрудников полиции, потом схватил самого Айгума и требовал, чтобы его отпустили", - заявил замначальника РОВД.

По словам Меджидова, до выхода из парка Исмаилова и Айгумова сопровождали подполковники, командир 2-го полка ППС и заместитель командира 1-го полка ППС МВД Дагестана. У выхода из парка они передали задержанных другим сотрудникам ППС.

Марат Исмаилов опроверг эту информацию. Активист заявил, что подполковники не сопровождали его и Гитинова, и что во время его задержания весь старший офицерский состав полиции находился в другом месте. Свои слова он подтвердил видеозаписью.

Курбан Меджидов предоставил суду видеозаписи, которые, по его версии, подтверждают факт неповиновения Исмаилова требованиям полицейских. Суд изучил видеозаписи, но не обнаружил на ней свидетельств неповиновения Исмаилова. Меджидов настаивал на том, что в определенный момент записи он объясняет собравшимся что акция незаконная и требует разойтись, а Исмаилов требует, чтобы люди не расходились, и говорит, что акция законна. По мнению подполковника, в этих действиях Исмаилова проявляется неповиновение полиции.

Сотрудник Ленинского РОВД Курбан Гамзатов подтвердил в суде слова своего начальника Меджидова. Он указал, что участников митинга неоднократно предупреждали о незаконности акции и просили разойтись. По словам Гамзатова, люди разойтись отказались, и тогда полицейские решили задержать организатора акции. Свидетель указал на Айгума Гитинова, пояснив, что не знает его имени, однако Гитинова в числе организаторов акции не было.

На вопрос судьи о том, в чем выражалось неповиновение и воспрепятствование полиции со стороны Исмаилова, свидетель заявил, что активист "выкрикивал и говорил, что не надо расходиться".

"При задержании организатора [имеется в виду Гитинов] Исмаилов впереди становился, не давал доставлять организатора акции в отдел полиции. Во время задержания он пытался позвать туда народ, потом и его самого пришлось задержать", - заявил Курбан Гамзатов. На уточняющий вопрос судьи Гамзатов заявил, что не видел, чтобы Исмаилов толкал полицейских или хватал их за форму.

Сотрудница Ленинского РОВД Диана Балашова заявила, что, один из участников митинга начал возмущаться после требований полиции разойтись. Она отметила, что не помнит, кто именно высказывал возмущение.

"Он говорил, что у него есть право слова, что не имеют права разгонять людей. Его задержали полицейские, и после этого Исмаилов начал возмущаться, что полиция не имеет права так забирать человека, чем препятствовал сотрудникам полиции", - заявила Балашова.

На вопрос судьи, в чем выражалось препятствование деятельности полиции со стороны Исмаилова, Балашова ответила, что он возмущался, громко разговаривал и пытался схватить за форму одного из подполковников, с которыми, по ее словам, препирался.

Сотрудники Ленинского РОВД Михаил Макуха и Мирза Кадиев заявили в суде, что Марат пытался выдернуть из рук полицейских задержанного Айгума Гитинова, хватая его за руки. При этом они не смогли вспомнить, чтобы Исмаилов хватал полицейских за форму или толкал их.

Активисты обжаловали решение Верховного суда Дагестана

Активисты движения "Город наш" Светлана Анохина, Анна Горбанева и Андрей Меламедов, которые были истцами в суде против строительства храма в парке "Ак-Гель", 4 июня подали кассационную жалобу на решение Верховного суда, который разрешил строительство храма в парке. Жалобы были поданы в президиум Верховного суда республики.

Активисты рассказали, что работы на месте предполагаемого строительства храма пока не ведутся - площадка засыпана песком и огорожена, строительная техника отсутствует. По словам активистов, зеленая зона почти полностью уничтожена - часть молодых деревьев вырвана с корнем, другие деревья высохли.

"Кавказский узел" писал, что Ленинский райсуд 29 декабря 2017 года полностью удовлетворил требования активистов, требовавших не строить храм в парке, но Верховный суд Дагестана 24 апреля удовлетворил апелляционную жалобу представителей администрации Махачкалы и Махачкалинской епархии РПЦ. Суд отменил решение суда первой инстанции, разрешив строительство храма.