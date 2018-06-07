07 июня 2018, 08:06

Турист пострадал в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда в поселке Архыз провели операцию по поиску и транспортировке туриста, который получил травму при восхождении на гору София.

Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР в 13.10 мск 6 июня.

"В поселке Архыз Зеленчукского района при восхождении на вершину горы София турист упал и получил травму", - говорится в сообщении на сайте республиканского ведомства.

На месте происшествия спасатели оказали первую помощь пострадавшему и на носилках транспортировали его вниз, где передали врачам.

Примечание:

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