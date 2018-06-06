Дело против двух бизнесменов возбуждено после обрушения моста в Азербайджане

06 июня 2018, 21:16

Добыча песка и гравия в устье реки Гёйчай способствовала разрушению автомобильного моста селевым потоком, два человека заподозрены в незаконном предпринимательстве, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Вечером 2 июня селевые потоки смыли пешеходную переправу через реку Гёйчай и расположенный на реке автомобильный мост на трассе Баку - Шамахы - Евлах. Пользоваться мостом и переправой запретили заранее, никто не пострадал.

В результате разрушения моста прервалось транспортное сообщение 15 сел Гейчайского района с административным центром, сообщил в тот же день Turan.

На видео, опубликованном на Youtube-канале Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана 3 июня, видно, что рухнул один из трех пролетов автомобильного моста.

По данным следствия, обрушению моста способствовала незаконная добыча песка и гравия в устье реки. Два гражданина Азербайджана, Назим Гасымов и Наджмеддин Алиев, заподозрены в злоупотреблении полномочиями, незаконном предпринимательстве, сопряженном с причинением крупного ущерба, и нарушении правил охраны и использования недр, со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана информирует АПА.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемых или их представителей относительно позиции следствия.