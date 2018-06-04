Жители села в Азербайджане оказались отрезаны от внешнего мира

04 июня 2018, 03:13

Более 1500 жителей села Машадганлы в Агсуинском районе остались без транспортного сообщения с райцентром из-за ливней, смывших дорогу.

Из-за сильных дождей в Агсуинском районе Азербайджана нарушено водоснабжение и газоснабжение сел, жители остались без света и телефонной связи.

Половодье на реке Агсу (Ахсу) полностью смыло дорогу в селе Машадганлы, около 1500 жителей села отрезаны от райцентра, сообщает 3 июня "Спутник-Азербайджан".

Кроме того, селевые потоки разрушили оросительные каналы в районе, пишет vesti.az.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", Агсуинский район расположен в центральной части Азербайджана в 156 километрах к западу от Баку на шоссейной дороге Баку-Газах.