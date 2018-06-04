04 июня 2018, 03:13

Жители села в Азербайджане оказались отрезаны от внешнего мира

Более 1500 жителей села Машадганлы в Агсуинском районе остались без транспортного сообщения с райцентром из-за ливней, смывших дорогу.

Из-за сильных дождей в Агсуинском районе Азербайджана нарушено водоснабжение и газоснабжение сел, жители остались без света и телефонной связи.

Половодье на реке Агсу (Ахсу) полностью смыло дорогу в селе Машадганлы, около 1500 жителей села отрезаны от райцентра, сообщает 3 июня "Спутник-Азербайджан".

Кроме того, селевые потоки разрушили оросительные каналы в районе, пишет vesti.az.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", Агсуинский район расположен в центральной части Азербайджана в 156 километрах к западу от Баку на шоссейной дороге Баку-Газах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Агсу (Ахсу) будет ясно, без осадков, температура воздуха - плюс 26 градусов. В ночь на 5 июня также будет без осадков. Температура воздуха опустится до отметки в плюс 18 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Азербайджане", "Градом повреждены дома жителей азербайджанского поселка", "Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане".

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04 июня 2018, 06:19

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