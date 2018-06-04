04 июня 2018, 03:13
Жители села в Азербайджане оказались отрезаны от внешнего мира
Более 1500 жителей села Машадганлы в Агсуинском районе остались без транспортного сообщения с райцентром из-за ливней, смывших дорогу.
Из-за сильных дождей в Агсуинском районе Азербайджана нарушено водоснабжение и газоснабжение сел, жители остались без света и телефонной связи.
Половодье на реке Агсу (Ахсу) полностью смыло дорогу в селе Машадганлы, около 1500 жителей села отрезаны от райцентра, сообщает 3 июня "Спутник-Азербайджан".
Кроме того, селевые потоки разрушили оросительные каналы в районе, пишет vesti.az.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", Агсуинский район расположен в центральной части Азербайджана в 156 километрах к западу от Баку на шоссейной дороге Баку-Газах.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Агсу (Ахсу) будет ясно, без осадков, температура воздуха - плюс 26 градусов. В ночь на 5 июня также будет без осадков. Температура воздуха опустится до отметки в плюс 18 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы.