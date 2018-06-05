Пропавшая на Кубани школьница найдена мертвой

05 июня 2018, 22:36

Местные жители нашли тело пропавшей 2 июня 13-летней девочки в одном из водоемов Новокубанска.

Как писал "Кавказский узел", школьница гостила у бабушки в селе Ковалевском Новокубанского района. Вечером 2 июня она ушла на прогулку и не вернулась.

Сегодня вечером девочку нашли мертвой. "Тело девочки нашли в одном из водоемов в Новокубанске", - цитирует слова помощника руководителя краевого управления СКР Иветту Агаян "Кубань 24".

При визуальном осмотре следователи не обнаружили признаков, свидетельствующих о криминальном характере гибели подростка, передает информацию следствия "Юга".