05 июня 2018, 22:36
Пропавшая на Кубани школьница найдена мертвой
Местные жители нашли тело пропавшей 2 июня 13-летней девочки в одном из водоемов Новокубанска.
Как писал "Кавказский узел", школьница гостила у бабушки в селе Ковалевском Новокубанского района. Вечером 2 июня она ушла на прогулку и не вернулась.
Сегодня вечером девочку нашли мертвой. "Тело девочки нашли в одном из водоемов в Новокубанске", - цитирует слова помощника руководителя краевого управления СКР Иветту Агаян "Кубань 24".
При визуальном осмотре следователи не обнаружили признаков, свидетельствующих о криминальном характере гибели подростка, передает информацию следствия "Юга".
"Житель Волгоградской области награжден за сведения о пропавшей девочке", "Ребенок пропал в Дагестане", "Школьница пропала в Ставропольском крае".
06 июня 2018, 00:04
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Грузия разорвала дипотношения с Сирией
Решение властей Сирии установить дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией было принято под давлением России, оно нарушает основополагающие нормы и принципы международного права, заявил МИД Грузии.
05 июня 2018, 23:58
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05 июня 2018, 23:32
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Близкие потерпевшего по делу ингушского центра "Э" рассказали об угрозах
Брат потерпевшего по делу сотрудников ингушского центра "Э" Магомеда Аушева рассказал в суде о своей встрече с Тимуром Хамхоевым. Мать потерпевшего сообщила, что после пыток сына семье угрожали и предлагали деньги за ложное опознание пытавших его силовиков.
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05 июня 2018, 22:36
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Пропавшая на Кубани школьница найдена мертвой
Местные жители нашли тело пропавшей 2 июня 13-летней девочки в одном из водоемов Новокубанска.
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