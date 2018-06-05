Новые гендиректор и главный тренер назначены в "Анжи"

05 июня 2018, 10:19

Болельщики махачкалинского футбольного клуба "Анжи" с пессимизмом встретили новость о назначении Магомеда Адиева новым главным тренером команды.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая клуб сообщил о завершении сотрудничества с наставником команды Вадимом Скрипченко, занимавшим пост главного тренера "Анжи" с августа 2017 года. 2 июня стало известно об отставке гендиректора клуба Саида Абдулаева, занимавшего этот пост с января 2017 года.

Информация об отставке Абдулаева и уходе Скрипченко появилась вскоре поле того, как 21 мая махачкалинский "Анжи" уступил красноярскому "Енисею" и покинул Российскую футбольную премьер-лигу.

Контракт с Магомедом Адиевым рассчитан на два года и дает тренеру право сформировать собственный тренерский штаб, сообщили в пресс-службе "Анжи".

Тренерская карьера Адиева началась в 2010 году в качестве тренера "Нижнего Новгорода". Затем он был наставником молодежного состава нижегородской "Волги", "Терека-2" и махачкалинского "Легиона Динамо", а в сезоне 2017/2018 Адиев входил в тренерский штаб грозненского клуба "Ахмат".

Среди команд, в которых Магомед Адиев играл в качестве футболиста, были "Ингушетия" (Назрань), "Анжи-2", "Анжи", ЦСКА, "Сокол" (Саратов), "Терек", "Нижний Новгород". В составе олимпийской сборной России Адиев сыграл четыре матча, в которых забил два мяча, а завершил карьеру игрока после окончания сезона-2009, говорится в сообщении от 4 июня на сайте клуба "Анжи".

Перед новым главным тренером "Анжи" поставлена задача вернуться в премьер-лигу, сообщил президент клуба Осман Кадиев.

"Главным тренером "Анжи" назначен Магомед Мусаевич Адиев, контракт подписан на два года. Перед ним поставлена задача вернуться в премьер-лигу. Тренерский штаб он сформирует сам, не позднее 12-го числа должен предоставить информацию по сборам", - рассказал Кадиев, слова которого приводит ТАСС.

На сайте клуба также размещена информация о новом гендиректоре "Анжи" - уроженце Казани Олеге Флегонтове. Большую часть карьеры Олег Флегонтов провел в "Луче-Энергии" из Владивостока, пройдя с ним путь от второго дивизиона до премьер-лиги и закончив его в должности спортивного директора.

Флегонтов также был первым спортивным директором ФНЛ. Занимал должность спортивного директора в "Кайрате", астраханском "Волгаре" и тульском "Арсенале". В качестве генерального директора работал в хабаровской "СКА-Энергии".

Болельщики "Анжи" неоднозначно отреагировали на назначение нового главного тренера

Комментируя новые назначения, болельщики скептически отнеслись к тому, что "Анжи" может выйти из ФНЛ, но указали на хорошую игру Адиева в свое время в качестве футболиста дагестанского клуба.

"Неожиданно, что ж, удачи", - написал Магомед Хабибов в обсуждении под новостью о назначении Адиева на странице "Анжи" в соцсети "ВКонтакте". "Короче, решили в ФНЛ закрепиться. Вот и вся перспектива", - отметил там же Марат Султанов. "Это будет как минимум интересно", - считает Юра Богемов. "Как игрок Адиев был хорош в "Анжи". Ну, что ж, удачи", - написал Ахмедик Гамзаевский.

"Встрял "Анжи" в ФНЛ надолго", - написал razakov_1971 в обсуждении под новостью о новых назначениях в "Анжи" на странице dagestan.official в соцсети Instagram. "Теперь точно забудьте о Вышей лиге!" - написал там же пользователь Интернета под ником ty_moy_lichnyy_sort_geroina. "Никакой тренер не поможет, когда не умеют играть игроки", - ответил ему alishka_supiev. "Ныли, что своих не назначают, назначили своего, ноют ещё больше", - отметил pelmen._.avar.

"Анжи" был основан в 1991 году. Является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, говорится в справке о футбольном клубе в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".