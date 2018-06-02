02 июня 2018, 23:30

Уволен гендиректор махачкалинского "Анжи"

Генеральный директор футбольного клуба "Анжи" Саид Абдулаев уволен вслед за главным тренером команды.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая махачкалинский "Анжи" уступил красноярскому "Енисею" и покинул Российскую футбольную премьер-лигу. Через десять дней, 31 мая, клуб сообщил о завершении сотрудничества с наставником команды Вадимом Скрипченко, занимавшим пост главного тренера "Анжи" с августа 2017 года.

Саид Абдулаев отправлен в отставку, о его преемнике руководство "Анжи" может объявить уже в ближайшее время, сообщило спортивное издание Sport24.

Причины увольнения Абдулаева не называются. Предположительно увольнение главного тренера и гендиректора клуба стало результатом вылета "Анжи" из российской премьер-лиги, указывает издание "Черновик".

Должность гендиректора "Анжи" Абдулаев занимал с января 2017 года, но в структуре клуба он работал и раньше, отмечает "Межрегиональный информационный ресурс молодежи". 

О том, кто станет гендиректором клуба, руководство "Анжи" пока не объявило. По состоянию на 23.30 мск 2 июня, на сайте клуба нет информации об отставке Абдулаева.

Примечание:

"Игорь Ледяхов назначен главным тренером "Ахмата", "Анжи" проиграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу", "Анжи" проиграл "Ахмату" в матче чемпионата России".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 июня 2018, 23:30

02 июня 2018, 22:31

  • 15 человек задержаны по делу о драке в Степанакерте

    Генпрокуратура Нагорного Карабаха возбудила уголовное дело по факту инцидента с силовиками в Степанакерте. Участники акции протеста согласились разойтись по домам, но заявили, что требования об отставках остаются в силе.

02 июня 2018, 21:36

02 июня 2018, 21:07

02 июня 2018, 20:16

  • Суд освободил вице-мэра Масиса

    Суд в Ереване отказался арестовывать заммэра Масиса Карена Оганяна по делу о массовых беспорядках и освободил его, сообщил адвокат.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты