Уволен гендиректор махачкалинского "Анжи"

02 июня 2018, 23:30

Генеральный директор футбольного клуба "Анжи" Саид Абдулаев уволен вслед за главным тренером команды.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая махачкалинский "Анжи" уступил красноярскому "Енисею" и покинул Российскую футбольную премьер-лигу. Через десять дней, 31 мая, клуб сообщил о завершении сотрудничества с наставником команды Вадимом Скрипченко, занимавшим пост главного тренера "Анжи" с августа 2017 года.

Саид Абдулаев отправлен в отставку, о его преемнике руководство "Анжи" может объявить уже в ближайшее время, сообщило спортивное издание Sport24.

Причины увольнения Абдулаева не называются. Предположительно увольнение главного тренера и гендиректора клуба стало результатом вылета "Анжи" из российской премьер-лиги, указывает издание "Черновик".

Должность гендиректора "Анжи" Абдулаев занимал с января 2017 года, но в структуре клуба он работал и раньше, отмечает "Межрегиональный информационный ресурс молодежи".

О том, кто станет гендиректором клуба, руководство "Анжи" пока не объявило. По состоянию на 23.30 мск 2 июня, на сайте клуба нет информации об отставке Абдулаева.