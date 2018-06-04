Житель Ингушетии обвинен в оправдании терроризма

04 июня 2018, 23:29

Житель села Галашки в Ингушетии предстанет перед судом из-за публикаций в социальной сети, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

20-летнему жителю республики предъявлено обвинение в оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности через интернет (статьи 205.2 и 280 УК РФ)

Согласно версии обвинения, молодой человек в апреле 2016 года разместил на своей странице в социальной сети "Одноклассники" текстовые материалы с высказываниями, направленными на "оправдание террористической деятельности" и призывы "к осуществлению насильственных действий по мотивам религиозной ненависти", сообщил сегодня со ссылкой на прокуратуру Ингушетии ТАСС.

Следствие проводили сотрудники республиканского управления ФСБ. Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой, дело направлено для рассмотрения по существу в Северо-Кавказский окружной военный суд.

На сайтах прокуратуры, следственного управления СКР и МВД Ингушетии информация относительно данного дела по состоянию на 23.28 мск 4 июня отсутствует.

"Кавказский узел" писал, что в феврале суд признал жительницу Ингушетии виновной в экстремизме и назначил ей два года условного лишения свободы за комментарий под одним из видеороликов в сети.