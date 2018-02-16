16 февраля 2018, 20:34

Жительница Ингушетии получила условный срок за комментарий в Интернете

Суд назначил признал жительницу Ингушетии виновной в экстремизме и назначил ей два года условного лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что дело в отношении 52-летней жительницы Ингушетии было передано в суд 18 января.

Согласно приговору, женщина в апреле 2017 года разместила комментарий под одним из видеороликов. Комментарий, по мнению суда, возбуждал вражду по религиозному признаку.

Жительница Ингушетии осуждена по ч.1 ст.282 УК РФ, сообщается сегодня на сайте следственного управления СКР по Ингушетии.

Комментариев осужденной или ее представителей относительно позиции следствия не поступало.

"Кавказский узел" писал и о других приговорах, вынесенных за публикации в Интернете. Так, 15 февраля 2017 года суд приговорил жителя Ингушетии к двум годам и двум месяцам колонии-поселения, признав его виновным в публичном оправдании терроризма. А 31 января студентка из столицы Кабардино-Балкарии была приговорена к двум годам и трем месяцам условного лишения свободы за возбуждение ненависти к тем, кто не исповедует ислам, и распространение экстремистских видео.

Примечание:

"Трое жителей Кубани осуждены за экстремизм", "Дагестанец обвинен в призывах к экстремизму", "Пользователь соцсети из Пятигорска заподозрен в экстремизме".

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