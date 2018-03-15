Житель Чечни приговорен к тюрьме за публикации в соцсети

15 марта 2018, 09:50

Житель Чечни Джаддал Хордаев признан виновным в публичном оправдании терроризма и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии.

Судом установлено, что Хордаев систематически размещал на своей странице в социальной сети видеоролики экстремистского и террористического характера, сообщили сегодня в прокуратуре Чечни.

"Размещенные в соцсети видеофайлы и комментарии к ним самого Джаддала Хордаева, как было установлено в суде, имели экстремистскую и террористическую направленность. Свою вину в инкриминируемом деянии Хордаев признал", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Северо-Кавказский окружной военный суд 14 марта признал Хордаева виновным по ч. 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Он приговорен к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, проинформировал представитель прокуратуры Чечни.