15 марта 2018, 09:50

Житель Чечни приговорен к тюрьме за публикации в соцсети

Житель Чечни Джаддал Хордаев признан виновным в публичном оправдании терроризма и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии.

Судом установлено, что Хордаев систематически размещал на своей странице в социальной сети видеоролики экстремистского и террористического характера, сообщили сегодня в прокуратуре Чечни.

"Размещенные в соцсети видеофайлы и комментарии к ним самого Джаддала Хордаева, как было установлено в суде, имели экстремистскую и террористическую направленность. Свою вину в инкриминируемом деянии Хордаев признал", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Северо-Кавказский окружной военный суд 14 марта признал Хордаева виновным по ч. 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 282 УК РФ  (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Он приговорен к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, проинформировал представитель прокуратуры Чечни.

Примечание:

"Житель Чечни заподозрен в экстремизме за песни Муцураева", "Житель Чечни оштрафован за публикацию в Интернете", "Житель Чечни обвинен в пропаганде ИГ*".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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