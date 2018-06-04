Забор воды из коллектора во время пожара. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

04 июня 2018, 07:35

Пожар в мебельном цехе произошел в Махачкале

Площадь пожара, который более двух часов тушили сотрудники МЧС сегодня ночью в столице Дагестана, составила 400 квадратных метров.

Информация о пожаре в городе Махачкала по адресу Бейбулатова, 7 "а" поступила к спасателям в 00:20  мск.

К месту возгорания выехали пожарные машины, и к 01:13 мск огонь был локализован в одноэтажном здании на площади 400 квадратных метров. В 02:55 мск пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.

К тушению огня было привлечено 56 человека и 17 единиц техники, причина пожара выясняется, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану.

Ранее "Кавказский узел" писал о пожаре в сельском доме культуры в Хасавюртовском районе 21 марта. Огонь тогда распространился на площади 350 квадратных метров, пожарные тушили его более двух часов, пострадавших не было.

Примечание:

"Экстренное предупреждение об опасности пожаров продлено в Дагестане", "Природный пожар в Дагестане ликвидирован", "Сгоревший рынок отремонтирован в Кизилюрте".

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  • Журналистки в Ереване рассказали о "женском взгляде" на вооруженные конфликты

    Общественный взгляд на войну изменился благодаря присутствию в зоне конфликта женщин-журналистов, заявили участницы прошедшей в Ереване конференции "Противодействие войнам: женский взгляд". По их мнению, женщины-военные корреспонденты, в отличие от мужчин, детально описывают происходящее в зоне конфликта, а также быт людей. Участницы конференции также обсудили убийства чести, женское обрезание, селективные аборты и притеснения ЛГБТ.

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