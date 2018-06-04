Пожар в мебельном цехе произошел в Махачкале

04 июня 2018, 07:35

Площадь пожара, который более двух часов тушили сотрудники МЧС сегодня ночью в столице Дагестана, составила 400 квадратных метров.

Информация о пожаре в городе Махачкала по адресу Бейбулатова, 7 "а" поступила к спасателям в 00:20 мск.

К месту возгорания выехали пожарные машины, и к 01:13 мск огонь был локализован в одноэтажном здании на площади 400 квадратных метров. В 02:55 мск пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.

К тушению огня было привлечено 56 человека и 17 единиц техники, причина пожара выясняется, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану.

Ранее "Кавказский узел" писал о пожаре в сельском доме культуры в Хасавюртовском районе 21 марта. Огонь тогда распространился на площади 350 квадратных метров, пожарные тушили его более двух часов, пострадавших не было.