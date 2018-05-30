Пожар в горном лесу. Фото Пресс-служба ГУ МЧС

30 мая 2018, 07:21

Экстренное предупреждение об опасности пожаров продлено в Дагестане

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса будет действовать в Дагестане до 1 июня, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ранее спасатели предупреждали о пожароопасности в Дагестане до 29 мая.

"С 30 мая по 1 июня местами в низменных и предгорных районах Дагестана сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Дагстану.

Спасатели рекомендовали населению не разжигать костров и воздержаться от посещения пожароопасных участков.

По данным погодного сервиса"Кавказского узла", сегодня днем в дагестанском Бабаюрте температура воздуха +20 градусов, ветер скоростью 9 метров в секунду. Вечером температура снизится до +13, скорость ветра - до 8 м/с. 31 мая температура поднимется до +28, скорость ветра не превысит 5 м/с. Осадков в этот период не ожидается. 1 июня пойдет дождь, температура составит 24 градуса, ветер усилится до 6 м/с. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Власти Чечни вводят режим ЧС из-за засухи", "Спасатели предупредили о риске пожаров в Астраханской и Волгоградской областях", "Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии".

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