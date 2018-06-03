03 июня 2018, 09:55

Азербайджан заявил о 82 обстрелах с армянской стороны

Военнослужащие Армении за минувшие сутки 82 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, заявило сегодня министерство обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Армения и Нагорный Карабах пока не прокомментировали данное заявление.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня министерство бороны Нагорного Карабаха заявило о 3000 выстрелах с азербайджанской стороны по позициям Армии обороны за минувшую неделю. В тот же день Азербайджан заявил о 83 обстрелах с армянской стороны за сутки.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта 2-5 апреля 2016 года. Однако это не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в течение двух лет в зоне карабахского конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

За новостями о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" следит  на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армения согласна на размещение миротворцев в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан начал переговоры об участии в антитеррористической коалиции", "Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле Нахичевани".

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