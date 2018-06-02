Азербайджан заявил о 83 обстрелах с армянской стороны

02 июня 2018, 11:35

Военнослужащие Армении с 1 по 2 июня 83 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, заявило министерство обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считате оккупированными, отмечается в сообщении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 11:35 мск не прокомментировали это заявление.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Азербайджан заявил о 103 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – также о 98 обстрелах. Нагорный Карабах также ведет подсчет нарушений перемирия, и 26 мая обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" следит за новостями о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".