13 постояльцев ереванской гостиницы отравились хлором в бассейне

02 июня 2018, 13:07

Восемь детей и пятеро взрослых, плававших в бассейне одного из отелей Еревана, получили отравление хлором и госпитализированы, сообщила полиция Армении.

Информация об инциденте поступила в полицию около 1:30 (0:30 мск). Врачи медицинского центра "Сурб Григор Лучаворич" сообщили правоохранителям о госпитализации 13 человек с диагнозом "отравление хлором".

По предварительным данным, все они отравились во время плавания в бассейне одной из гостиниц, со ссылкой на полицию Армении передает Аysor.am.

Среди пострадавших восемь детей, в том числе годовалый младенец и еще трое малолетних, информирует Shamshyan.com.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 мая врачи диагностировали у 90 сотрудников винодельческого завода в Армавирской области Армении пищевое отравление, 80 из них были госпитализированы. После инцидента была приостановлена деятельность поставщика продуктов.