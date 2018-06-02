02 июня 2018, 13:07
13 постояльцев ереванской гостиницы отравились хлором в бассейне
Восемь детей и пятеро взрослых, плававших в бассейне одного из отелей Еревана, получили отравление хлором и госпитализированы, сообщила полиция Армении.
Информация об инциденте поступила в полицию около 1:30 (0:30 мск). Врачи медицинского центра "Сурб Григор Лучаворич" сообщили правоохранителям о госпитализации 13 человек с диагнозом "отравление хлором".
По предварительным данным, все они отравились во время плавания в бассейне одной из гостиниц, со ссылкой на полицию Армении передает Аysor.am.
Среди пострадавших восемь детей, в том числе годовалый младенец и еще трое малолетних, информирует Shamshyan.com.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 мая врачи диагностировали у 90 сотрудников винодельческого завода в Армавирской области Армении пищевое отравление, 80 из них были госпитализированы. После инцидента была приостановлена деятельность поставщика продуктов.
"Козак поручил проверить водопроводы в России после массового отравления в Алагире", "После массового отравления в Армении госпитализированы 32 человека", "Школьники в Грузии выписаны из больницы после проверки на отравление".
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13 постояльцев ереванской гостиницы отравились хлором в бассейне
Восемь детей и пятеро взрослых, плававших в бассейне одного из отелей Еревана, получили отравление хлором и госпитализированы, сообщила полиция Армении.
02 июня 2018, 12:37
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