Поединок дзюдо. Фото Judotmz.jimdo https://ru.armeniasputnik.am/russia/20170331/6856979/dzyudoist-arman-adamyan-vyigral-zoloto-chempionata-rossii.html

02 июня 2018, 09:39

Юниоры присоединились к забастовке сборной Грузии по дзюдо

Молодежная сборная Грузии по дзюдо присоединилась к забастовке национальной сборной после того, как на конфликт между спортсменами и руководством федерации перерос в драку со стрельбой.

"Кавказский узел" писал, что 28 мая перед зданием парламента Грузия прошла акция протеста дзюдоистов, которые отказались выходить на тренировки, пока не будет уволен президент федерации дзюдо Давид Кевхишвили. Спортсмены заявили, что их обязывают их тренироваться в спортзале, который принадлежит самому Кевхишвили, а также выразили недовольство увольнением своих тренеров. В ночь на 1 июня противостояние сторонников и противников Кевхишвили переросло в драку со стрельбой. Один из дзюдоистов был ранен, стрелявший задержан.

Противостояние между президентом Федерации дзюдо Грузии и спортсменами-дзюдоистами вспыхнуло после чемпионата Европы-2018, который проходил в Тель-Авиве с 26 по 28 апреля, где впервые за последние 26 лет грузинские спортсмены не получили ни одной медали. 30 апреля весь тренерский штаб национальной сборной Грузии по дзюдо был отправлен в отставку.

После обострения конфликта действующий чемпион мира среди молодежи Джаба Папинашвили заявил, что поддерживает требование об отставке президента федерации Давида Кевхишвили. "Я, Джаба Папинашвили, член молодежной сборной по дзюдо, сегодня я покинул соревнования и присоединяюсь к взрослой сборной", - цитирует на своем сайте заявление Папинашвили грузинская служба "Радио Свобода".

Вскоре после этого призер чемпионата Европы Темур Нозадзе сделал аналогичное заявление от имени всей молодежной команды. "Мы, молодежная сборная Грузии по дзюдо, покидаем соревнования и присоединяемся к нашим братьям - нацальной сборной по дзюдо", - приводит его слова издание.

Дзюдоисты уже несколько месяцев требуют отставки Давида Кевхишвили, отмечают "Новости-Грузия".

Примечание:

"В Москве прошла торжественная встреча олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева", "Болельщики раскритиковали Евкурова за поддержку борца Ясара на Олимпиаде", "Евкуров анонсировал строительство зала дзюдо в честь победы Хасана Халмурзаева".

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