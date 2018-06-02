Житель Грозного осужден за недоносительство

02 июня 2018, 08:33

Грозненец не донес на своих знакомых, которые рассказали ему о желании выехать в Сирию и присоединиться к воюющим там боевикам, постановил суд в Чечне.

Заводской районный суд Грозного признал жителя Грозного Мовсара Г. виновным по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). "Ему назначено наказание в соответствии с уголовным законом", - сообщила 1 июня прокуратура, не уточнив, какое наказание избрал суд, и не назвав фамилию осужденного.

Против знакомых осужденного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК России (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства), говорится на сайте прокуратуры Чечни.

"Кавказский узел" не располагает комментариями фигурантов этих дел или их представителей относительно этого сообщения прокуратуры.

Уголовное наказание за недоносительство введено в России после подписания президентом "пакета Яровой" в июле 2016 года. Поправки поддержали только две трети депутатов Госдумы, по стране прошли акции против поправок. Недонесение наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

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