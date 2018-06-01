Мэр Масиса обвинен в организации массовых беспорядков

01 июня 2018, 22:18

Глава Масиса Давид Амбарцумян и еще четыре человека обвинены сегодня по делу о нападении на сторонников Никола Пашиняна во время "бархатной революции". Задержаны еще двое подозреваемых, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая мэр Масиса Давид Амбарцумян, его заместитель Карен Оганян и еще трое человек были задержаны в рамках расследования дела о нападении на участников акции в поддержку нынешнего премьера Армении. В тот же день восемь депутатов фракции Республиканской партии Армении в парламенте поставили свои подписи под просьбой отпустить всех пятерых задержанных под залог. Они заявили, что готовы поручиться за подозреваемых и внести за них залог.

Мэру Масиса Давиду Амбарцумяну сегодня было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков и участии в них. Его заместитель Карен Оганян и три местных жителя обвиняются по статье об участии в массовых беспорядках, со ссылкой на Следственный комитет информируют "Новости-Армения".

Еще два человека, один из которых - 23-летний житель Нор-Ареша, проходят по делу в качеству подозреваемых, приводит информацию следствия News.am.

"Кавказский узел" не располагает комментариями фигурантов дела или их представителей.

Напомним, что 22 апреля на акциях сторонников Никола Пашиняна, ставшего в итоге премьер-министром Армении, группа людей в масках напала на протестующих в ереванском районе Эребуни с дубинками, камнями и электрошокерами. По словам пострадавших, полиция бездействовала.

"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".