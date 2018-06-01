Ветер снес надувной батут в Знаменске. Кадр из видео пользователя Следственный комитет Российской Федерации https://www.youtube.com/watch?v=On_NRnbr-XI&feature=youtu.be

01 июня 2018, 20:45

Бизнесмен задержан в Астраханской области после тяжелой травмы двух детей

Один ребенок получил перелом таза и сотрясение мозга, а другой находится в коме после того, как ветер снес надувной батут в Знаменске. Аттракцион был закреплен ненадежно, установивший его бизнесмен задержан, заявило сегодня следствие.

Инцидент произошел 31 мая на площади Королева в Знаменске. По данным следователей, когда ветер снес батут, прыгавшая на нем восьмилетняя девочка упала на газон. Вторая, четырехлетняя, впала в кому после удара об асфальт.

"Данная конструкция должна закрепляться 10 анкерами, однако индивидуальный предприниматель при ее установке использовал лишь четыре, а также веревки недостаточной толщины", - заявила сегодня пресс-служба следственного управления.

Задержанный подозревается по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, говорится на сайте следственного управления СКР по Астраханской области.

Максимальная санкция по данной статье УК составляет шесть лет заключения.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия.

На видео, опубликованном сегодня на Youtube, видно, как надувной батут порывом ветра сносится на проезжую часть.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 мая в Астрахани восьмилетняя девочка утонула в канале неподалеку от детской площадки.

Примечание:

"Депутат в Астраханской области осужден по делу о гибели ребенка", "Тело пропавшей девочки найдено в реке на Ставрополье", "Около 300 человек продолжают поиски пропавших на реке Терек женщины и ребенка".

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