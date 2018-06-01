Активисты в Баку передали в МВД петицию в поддержку "Республиканской альтернативы"

01 июня 2018, 13:39

Сто видных представителей гражданского общества, юристов, журналистов и политиков поддержали обращение с осуждением арестов участников шествия в Баку 28 мая. В знак солидарности с задержанными они призвали главу МВД арестовать и их.

Как писал "Кавказский узел", "Республиканская альтернатива" (ReAl) пожаловалась на давление после митинга в Баку 28 мая, когда в Азербайджане отмечался День Республики. 29 мая и 30 мая были арестованы четверо активистов "Республиканской альтернативы". Еще 50 активистов были вызваны в полицию и отпущены после вынесения устных предупреждений.

Акция в память о первой республике прошла в Баку на фоне запретов силовиков. Несмотря на декларирование приверженности идеалам Азербайджанской Республики, власти пренебрегают ее демократическими ценностями, заявили участники митингов.

Активисты вступились за арестованных оппозиционеров



Петиция на имя главы МВД Азербайджана Рамиля Усубова была подготовлена от имени ста правозащитников, юристов, журналистов, политических и общественных деятелей, которые выразили возмущение в связи с арестами участников мирного шествия. Обвинения в "безадресной нецензурной брани", "засорении улиц", "неподчинении полиции" авторы петиции назвали надуманными.

"Мы не сомневаемся в надуманности этих обвинений, и на самом деле их арестовали за участие в праздничном мероприятии", - сказано в обращении, обнародованном сегодня в социальных сетях в Интернете и разосланном журналистам, в том числе корреспонденту "Кавказского узла".

"Если празднование 100-летия АДР, гуляние с трехцветным флагом Азербайджана, поминовение памяти основателей первой республики является административным правонарушением, то и нас арестуйте за любовь к флагу, ценностям и основателям АДР", - говорится в петиции.

Среди поддержавших обращение глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли, члены меджлиса партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли и Эркин Гадирли, директор информационного агентства Turan Мехман Алиев, юристы Ялчин Иманов, Халид Багиров, Халид Агалиев, правозащитники Интигам Алиев, Анар Мамедли, Мирвари Гахраманлы, Акиф Гурбанов.

Для сбора подписей авторы петиции опубликовали ее в специально созданной группе в соцсети Facebook, сообщила инициатор создания обращения журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова.

"Была создана группа в Facebook, и указанные в петиции люди там писали, что поддерживают петицию", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Хадиджа Исмайлова. По ее словам, некоторые из указанных в петиции, кого нет в Facebook, как, к примеру, Мехман Алиев, устно подтвердили свое согласие на внесение их имен в обращение.

У здания МВД прошла спонтанная акция подписантов петиции

Сегодня утром делегация из 20 человек, поддержавших петицию, пришла к зданию МBД Азербайджана, чтобы передать коллективное письмо министру Рамилю Усубову.

Активисты тщетно просили по телефону сотрудников пресс-службы выйти к ним и забрать письмо. После долгих телефонных переговоров с представителем пресс-службы активистам в конечном итоге рекомендовали опустить обращение в ящик писем в приемной комнате министерства, сообщил участник акции - один из подписантов и инициаторов петиции глава НПО "Демократическая школа журналистики" Ровшан Гаджибейли.

После того, как обращение было опущено в ящик, Хадиджа Исмайлова стала выступать с кратким заявлением для собравшихся журналистов. Однако едва она начала говорить, как стоявшие вблизи сотрудники полиции увели репортера газеты "Азадлыг" Рамина Деко и члена партии "Мусават" Эльмана Фаттаха, снимавших на видео речь Исмайловой.

Собравшиеся потребовали освобождения задержанных. Только после этого к ним спустился заместитель главы пресс-службы Орхан Мансурзаде. Спустя 15 минут Деко и Фаттах были отпущены. Позже они сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники полиции просмотрели записи, мотивировав это тем, что вблизи здания МВД вести видеосъемку нельзя, поскольку это стратегический объект.

При этом участники акции передали второй экземпляр петиции лично Мансурзаде.

"Даже передачу петиции правоохранительные органы превращают в большую проблему. На самом деле желающих подписать петицию было гораздо больше. Но мы остановились на числе 100, чтобы подчеркнуть: людей невинно арестовали из-за участия в акции, посвященной именно 100-летию Азербайджанской демократической республики. Это протест против беззакония и абсурда", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ровшан Гаджибейли.

В пресс-службе МВД Азербайджана воздержались от комментариев, отметив, что все поступающие обращения рассматриваются.