администрация города Шахты. Фото http://shakhty-gorod.ru/

31 мая 2018, 13:50

Заммэра города Шахты заподозрен в получении взятки

Заместитель главы администрации города Шахты Ростовской области получил 70 тысяч рублей от предпринимателя, который вел несанкционированную торговлю, сообщило сегодня следствие.

По версии следствия, деньги чиновник взял за «непринятие мер по выявлению и пресечению несанкционированной торговли в течение нескольких выходных дней».

В отношении замглавы администрации Шахт возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 (получение взятки) УК РФ, а в отношении предпринимателя заведено дело по ч.3 ст. 291 (дача взятки) УК РФ.

В настоящее время замглавы администрации Шахт задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Комментарии обоих подозреваемых или их адвокатов относительно заявлений следствия не поступали.

Часть 3 статьи 290 УК РФ предполагает наказание до восьми лет лишения свободы, часть 3 статьи 291 УК РФ – также до восьми лет лишения свобод.

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 мая в Ростовской области передано в суд дело руководителя бюро медико-социальной экспертизы, который обвиняется по делу о выдаче свыше 15 тысяч подложных справок об инвалидности.

Примечание:

"Сотрудник таможни обвинен в получении взятки в Ростовской области", "Сотрудник прокуратуры задержан по делу о крупной взятке в Ростовской области", "Замначальника ростовского филиала РЖД обвинен во взяточничестве".

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