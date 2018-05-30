30 мая 2018, 13:59

Глава ростовского бюро медэкспертизы взят под стражу

Передано в суд дело руководителя бюро медико-социальной экспертизы в Ростовской области, он обвиняется по делу о выдаче свыше 15 тысяч подложных справок об инвалидности.

По версии следствия, обвиняемый через сеть посредников выдавал справки о второй группе инвалидности за взятки от 40 до 100 тысяч рублей. С 2010 по 2017 годы он выдал более 15 тысяч таких справок, а те, кто их приобрел, получали страховые пенсии и другие соцвыплаты, заявили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области. 

Глава бюро обвиняется в 56 эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и 57 эпизодах по статье о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Дело передано в суд "В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле чиновница в Ростовской области была осуждена за взятки и мошенничество и приговорена к трем годам и одному месяцу колонии.

Примечание:

"Сотрудник таможни обвинен в получении взятки в Ростовской области", "Главный пристав Ростовской области сменился после коррупционных скандалов", "Сотрудник прокуратуры задержан по делу о крупной взятке в Ростовской области".

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