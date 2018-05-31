31 мая 2018, 14:24
Скончалась вторая пострадавшая при ДТП в Кабардино-Балкарии
Число жертв аварии с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии возросло до 16: два человека погибли, 14 доставлены в медучреждения, сообщило МВД.
Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате столкновения пассажирской "Газели" и КамАЗа в районе села Исламей один человек погиб и 11 были доставлены в больницы, заявило ранее МВД.
"43-летний житель села Верхний Куркужин погиб на месте, а 48-летняя жительница села Нижний Куркужин погибла в больнице, в лечебные учреждения доставлены 14 человек", - сообщается на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.
"Источник сообщил о гибели детей при ДТП с участием полицейского в Кабардино-Балкарии", "Жители двух сел в Кабардино-Балкарии остались без газа после ДТП", "Четыре человека погибли в аварии с автобусом "Нальчик-Москва"".
31 мая 2018, 14:24
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Скончалась вторая пострадавшая при ДТП в Кабардино-Балкарии
Число жертв аварии с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии возросло до 16: два человека погибли, 14 доставлены в медучреждения, сообщило МВД.
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