Скончалась вторая пострадавшая при ДТП в Кабардино-Балкарии

31 мая 2018, 14:24

Число жертв аварии с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии возросло до 16: два человека погибли, 14 доставлены в медучреждения, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате столкновения пассажирской "Газели" и КамАЗа в районе села Исламей один человек погиб и 11 были доставлены в больницы, заявило ранее МВД.

"43-летний житель села Верхний Куркужин погиб на месте, а 48-летняя жительница села Нижний Куркужин погибла в больнице, в лечебные учреждения доставлены 14 человек", - сообщается на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.