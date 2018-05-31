Машина скорой помощи. Фото Sputnik / Наталья Селиверстова https://sputnik-ossetia.ru/North_Ossetia/20180529/6480962.html

31 мая 2018, 10:46

Возросло число жертв аварии в Кабардино-Балкарии

11 человек доставлены в больницы после ДТП с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, уточнило МВД.

Как писал "Кавказский узел", ранее МЧС сообщило об одном погибшем и восьми пострадавших в результате столкновения пассажирской "Газели" и КамАЗа. ДТП произошло сегодня утром в районе села Исламей. Микроавтобус выполнял рейс по маршруту Куркужин - Нальчик.

"На 422-м км федеральной дороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и, по предварительным данным, в лечебные учреждения доставлены 11 человек", - сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, выезжая с территории АЗС, водитель КамАЗа допустил столкновение с "Газелью", которая двигалась со стороны Куркужина в направлении Нальчика. "В "Газели" находилось 14 человек, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью", - проинформировали в ведомстве.

В МВД уточнили, что погибший родом из селения Верхний Куркужин, 1974 года рождения, пишет РИА "Новости".

Примечание:

"Источник сообщил о гибели детей при ДТП с участием полицейского в Кабардино-Балкарии", "Жители двух сел в Кабардино-Балкарии остались без газа после ДТП", "Четыре человека погибли в аварии с автобусом "Нальчик-Москва"".

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