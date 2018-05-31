31 мая 2018, 08:44

Девять человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии

Один человек погиб и еще восемь получили ранения при столкновении пассажирской "Газели" и КамАЗа в Баксанском районе сегодня утром.

Информация об аварии поступила к спасателям в 07.15 мск. ДТП произошло в районе села Исламей. Микроавтобус выполнял рейс по маршруту  Куркужин-Нальчик.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали девять человек, один из них умер, сообщается в информации на сайте МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта четыре человека погибли, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии после столкновения легкового автомобиля и рейсового микроавтобуса, ехавшего по маршруту Нальчик-Ставрополь, на федеральной автодороге М-217 в районе населенного пункта Псынадаха в Зольском районе.

Примечание:

"Источник сообщил о гибели детей при ДТП с участием полицейского в Кабардино-Балкарии", "Жители двух сел в Кабардино-Балкарии остались без газа после ДТП", "Четыре человека погибли в аварии с автобусом "Нальчик-Москва".

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