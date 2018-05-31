Госдеп обвинил власти Азербайджана в ущемлении прав религиозных меньшинств

31 мая 2018, 05:55

Бюро по демократии и правам человека Госдепартамента США опубликовало ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире за 2017 год. В разделе, посвященном Азербайджану, отмечается, что власти страны отказывают в регистрации группам религиозных меньшинств, закрывают мечети под предлогом ремонта и контролируют ввоз и распространение религиозных материалов.

Как писал "Кавказский узел", в годовом отчете комиссии по религиозным вопросам Госдепартамента США (USCIRF), опубликованном в апреле 2017 года, отмечается, что ситуация в Азербайджане с религиозными свободами ухудшилась. По словам правозащитника Эльшана Гасанова, выводы авторов отчета справедливы, из общего числа политзаключенных в Азербайджане две трети составляют верующие.

Правозащитные группы из Азербайджана заявили, что правительство продолжает физически преследовать, арестовывать и заключить в тюрьму религиозных активистов, говорится в посвященном Азербайджану разделе доклада о свободе вероисповедания в мире за 2017 год, обнародованном Бюро по демократии и правам человека Госдепартамента США 30 мая.

В докладе сообщается со ссылкой на местных правозащитников, что общая численность заключенных верующих в Азербайджане достигла 80 человек (в 2016 году было 86).

23 марта рабочая группа правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов обнародовала список политзаключенных в Азербайджане, в который включены 142 фамилии. Самой многочисленной группой в списке являются осужденные по религиозным мотивам, в котором 83 фамилии.

В качестве примера притеснения верующих в докладе приводится арест и приговор лидерам "Мусульманского единства" и другим лицам в Нардаране.

Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями размещен в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В докладе также отмечается, что власти Азербайджана задержали, оштрафовали и предупредили множество человек за проведение несанкционированных религиозных собраний, отказывают в регистрации группам религиозных меньшинств, которые считает "нетрадиционными". При этом представители гражданского общества Азербайджана отметили толерантность в стране к традиционным религиозным группам, "включая евреев, русских православных и католиков".

Некоторым группам верующих власти Азербайджана, отмечается в докладе, разрешают действовать свободно, но при этом многие такие группы сообщали о трудностях при исповедании своей веры, а некоторые мечети в стране закрываются под предлогом ремонта.

В качестве примера приводится мечеть "Гаджи Джавад", которая была разрушена в июле 2017 года, а также мечеть "Ашурбей" в Старом городе Баку, закрытая на ремонт в июле 2016 года и не открытая до сих пор.

Мечеть "Гаджи Джавад" в Баку была разрушена вместе с остальными постройками на территории, которая известна как "Советская". Массовый снос старых построек проводился с целью благоустройства и строительства новых автомобильных дорог. Прихожанам мечети было обещано, что если будет принято решение о сносе мечети, она не будет разрушена, пока не будет построена новая в другом месте.

Кроме того, в стране контролируется ввоз, распространение и продажа религиозной литературы, говорится в докладе.