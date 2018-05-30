Директор комбината в Волгоградской области обвинен в крупных налоговых махинациях

30 мая 2018, 23:16

Руководитель агрокомбината в Волгоградской области взят под стражу после попытки скрыться от правоохранителей, ему предъявлено обвинение в фальсификации документов для уклонения от уплаты налоговикам 60 миллионов рублей, сообщило следствие.

По данным следствия, глава комбината в 2014-2015 годах изготавливал фиктивные договоры о поставке двумя фирмами минеральных удобрений, топлива, горюче-смазочных материалов и запасных частей для спецтехники комбината. «"Поставщиками" по документам выступали фирмы-однодневки, зарегистрированные на приятелей злоумышленника», - утверждают следователи. Номинальные директора этих предприятий также находятся под следствием и имеют статус пособников директора комбината, отмечается в сообщении.

Благодаря фасификации документов агрокомбинат необоснованно получил налоговый вычет почти на 60 миллионов рублей, полагает следствие.

После возбуждения уголовного дела 35-летний директор скрылся от правоохранителей, но на днях он был задержан на границе Волгоградской области. Он арестован, а сегодня ему было предъявлено обвинение по п. "б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Волгоградской области.

Максимальная санкция по данной статье составляет шесть лет заключения.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 февраля директор волгоградского предприятия и его зам были арестованы по делу о неуплате налогов на сумму свыше 23 миллионов рублей.