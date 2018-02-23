Два человека взяты под домашний арест по делу о неуплате налогов в Волгограде

23 февраля 2018, 10:23

Директор волгоградского предприятия и его зам подозреваются в неуплате налогов на сумму свыше 23 миллионов рублей, сообщили следователи.

По данным следствия, фирма подозреваемых занималась реализацией лома черных и цветных металлов, а также производством и продажей свинцовой продукции. В 2014-2015 годах коммерсанты изготовили ряд фиктивных документов о том, что в указанный период торговлей готовыми изделиями их фирма не занимались, а металл реализовывался исключительно в виде лома 11 подконтрольным организациям, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

"В действительности никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмой подозреваемых и аффилированными ими организациями не было, а готовая продукция изготавливалась силами работников предприятия подозреваемых. Такая преступная схема позволила коммерсантам уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 23 миллионов рублей", - заявило ведомство.

Подозреваемые были задержаны 19 февраля. Возбуждено уголовное дело по п.п."а,б" ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Центральный районный суд Волгограда заключил их под домашний арест. "Свою вину в содеянном подследственные не признают", - сообщило СУ СКР 22 февраля на своем сайте.

"Кавказский узел" писал, что ранее следователи заподозрили в неуплате налогов руководство волгоградского благотворительного фонда. Президент и учредитель фонда стали подозреваемыми по аналогичной статье после того, как не заплатили налоги с прибыли, полученной от проведения конкурсов и фестивалей, заявило следствие 8 февраля.