Житель Чечни осужден на 22 года по делу об убийствах силовиков

30 мая 2018, 18:48

Верховный суд Чечни признал местного жителя виновным в причастности к убийству сотрудника Нацгвардии и вооруженному нападению, при котором были убиты двое военных.

Как информировал "Кавказский узел", 14 февраля было передано в суд дело жителя Чечни, обвиненного в убийстве сотрудника Нацгвардии в 2016 году и в вооруженном нападении в Чечне в 2017 году, при котором были убиты двое военных.

Тело сотрудника Нацгвардии с огнестрельными ранениями было найдено ночью 9 октября 2016 года в Шалинском районе Чечни. Следствие предположило, что он был убит с целью завладеть его табельным оружием. По данным следствия, боестолкновение, в котором обвиняемый участвовал в январе 2017 года, произошло в том же Шалинском районе.

Верховный суд Чечни признал обвиняемого виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа из мести за его законную деятельность, незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатки, в создании незаконного вооруженного формирования, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов и умышленном повреждении чужого имущества.

Житель Чечни приговорен к 22 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года и 300 тысячам рублей штрафа, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Чечни.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного и его представителей относительно вердикта суда.

"Кавказский узел" отслеживает происходящие в Чечне спецоперации и другие вооруженные инциденты в специальной хронике.