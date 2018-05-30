Сторонники Мухтарлы потребовали расследовать его похищение

30 мая 2018, 12:55

В годовщину похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, 29 мая, в Тбилиси прошла акция в его поддержку. У властей нет политической воли для полноценного расследования, считают политологи.

Как писал "Кавказский узел", Афган Мухтарлы в мае 2017 года был похищен в Тбилиси и доставлен в Баку. 12 января суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Расследование дела Мухтарлы в Грузии еще не завершено, сообщила 27 апреля Главная прокуратура Грузии.

Сам Мухтарлы не признал вину. В его защиту выступили власти США, Евросоюз и представитель ОБСЕ. Правозащитная организация Amnesty International признала журналиста "узником совести", а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присвоил его делу приоритетный статус. Мухтарлы включен в список политзаключенных Азербайджана, составленный Центром защиты политзаключенных.

В Тбилиси активисты потребовали эффективного расследования по делу Мухтарлы

Перед зданием парламента Грузии 29 мая собралось около 30 человек, потребовавших эффективного следствия по делу Афгана Мухтарлы и ответа на вопросы общественности по похищению журналиста. Они пришли в майках с надписями: "Защити права человека" и "Если не расследуешь, значит, покрываешь". Также люди, стоя с плакатами в руках, надели на головы черные мешки с надписью "#свободу Афгану ".

Участники акции, организованной неправительственной организацией "Дом защиты прав человека", потребовали создания временной парламентской следственной комиссии, так как считают, что она сможет провести независимое расследование.

"Очень важно создание парламентской комиссии, так как за год следствия нет реального результата, а формат комиссии даст возможность высказать свою позицию всем представленным в ней, в том числе и оппозиции. У парламентской комиссии больше шансов довести расследование до конца и дать ответы на определенные вопросы", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" одна из грузинских адвокатов Мухтарлы Русудан Мчедлишвили.

Она обратила внимание на то, что по делу Мухтарлы допросили до 200 свидетелей, но "они не имеют прямого отношения к делу". Последнее следственное действие, по словам адвоката, в Грузии было полтора месяца назад, когда защитники потребовали от прокуратуры приобщить к делу комментарий Мухтарлы, который был в сюжете в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2". На сегодняшний день не установлено, кто и как похитил журналиста, у грузинской прокуратуры нет показаний Мухтарлы, так как азербайджанская сторона не позволяет его допросить, отметила адвокат.

Следствие по делу Мухтарлы проходит закрыто, и у общественности нет информации об этапах его проведения, обратил внимание бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.

Кроме того, по его словам, к прокуратуре, ведущей это дело, возникает очень много вопросов, среди которых - причина непредоставления общественности информации о ходе расследования дела Мухтарлы, несмотря на большой интерес к нему, почему не изменили квалификацию дела, почему не присвоили статус пострадавших Афгану Мухтарлы и его супруге.

"Лично я не доверяю следствию. В течение одного года не было сделано ни одного шага для получения доверия общественности. Мухтарлы и его супруге не присвоили статус пострадавших, не изменили квалификацию дела, начатого по статьям о похищении человека и пересечении государственной границы, другие статьи к делу не добавили, не создали парламентскую комиссию, которая бы могла повысить доверие к следствию. До сих пор нет итогового решения", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Уча Нануашвили.

Он отметил, что не видит заинтересованности властей в проведении следствия и получении результата.

Председатель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе также назвал следствие по делу Мухтарлы непрозрачным. По его мнению, это оказывает влияние на рост вопросов к следователям и возникновение различных предположений.

"У нас нет ответа, что произошло на самом деле в этот день год назад, поэтому, чем больше времени проходит, тем это хуже влияет на имидж и репутацию страны", - сказал журналистам Сулхан Саладзе.

Следствие по делу Мухтарлы не может быстро и эффективно ответить на вопросы, и в парламенте предложили создать временную следственную комиссию, но эту инициативу парламент "воздержался" поддержать, сообщила вице-спикер парламента Тамар Чугошвили 29 мая в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Напомним, 23 февраля большинство депутатов парламента Грузии проголосовало против инициативы оппозиции о создании парламентской комиссии для расследования похищения Афгана Мухтарлы. А 30 апреля народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что парламент Грузии должен создать комиссию для расследования обстоятельств похищения Мухтарлы, так как это "вопрос престижа страны".

Политологи считают, что властям Грузии не хватает политической воли для расследования дела Мухтарлы

Дело Афгана Мухтарлы весьма щепетильное, и у властей Грузии нет политической воли для проведения полноценного расследования, тем более для проведения его альтернативного расследования в парламенте в формате временной следственной комиссии, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские политологи.

"Вопрос стоит так - правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" невыгодно выяснить правду, чтобы не портить отношения со своим стратегическим партнером - Азербайджаном. Дело Мухтарлы - сложное в политическом отношении, касается главного стратегического партнера страны, и любое неуклюжее движение может повредить грузино-азербайджанским отношениям", - заявил политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

Он считает, что по той же самой причине затянулось и официальное следствие по делу Мухтарлы.

В свою очередь аналитик Заал Анджапаридзе считает, что в ходе следствия могут выясниться факты, представляющие власть в "нелицеприятном свете" - прямое или косвенное участие в похищении журналиста грузинских силовых структур. Если при выявлении этих фактов официальное следствие - Главная прокуратура - может о них умолчать, то при парламентской комиссии они станут известны общественности, отметил эксперт.

"Прокуратура сообщит столько информации, сколько сочтет нужным. Это дело политически очень сенситивное и в нем заинтересованы международное общество - страны-партнеры Грузии, постоянно напоминающие нашим властям на каждой встрече и форумах о необходимости проведения полного и прозрачного расследования. Видимо, не получится увильнуть и спустить это дело на тормозах, какой-то результат следствия должен быть", - подчеркнул Заал Анджапаридзе.

"Кавказский узел" размещает материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на странице "Преследование активистов".