Авиарейс Ростов-на-Дону – Тбилиси задержан из-за сообщения о бомбе

29 мая 2018, 23:56

Пассажир самолета в Ростове-на-Дону заявил о бомбе в его сумке. Вылет был задержан на полчаса, пассажира сняли с рейса.

Инцидент произошел сегодня днем во время посадки пассажиров в самолет в аэропорту Ростова-на-Дону.

Человека с большой сумкой, поднимавшегося по трапу, попросили показать, что внутри. Он ответил, что у него "ничего нет, кроме бомбы", передает со ссылкой пресс-службу авиакомпании "Победа" "Интерфакс-Юг".

На место вызвали сотрудников полиции и кинологов. Пассажира досмотрели, опасного предмета в сумке не нашли. Мужчина был снят с рейса, после чего самолет направился в Тбилиси. В общей сложности вылет был задержан на 35 минут.

Пассажир, доставленный в дежурную часть полиции, оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья, отметили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО агентство.

"Кавказский узел" писал, что 27 мая двух пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, сняли с самолета в аэропорту Минеральных Вод и доставили в отделение полиции.