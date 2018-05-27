Двое пассажиров сняты с авиарейса Минводы - Москва

27 мая 2018, 21:32

Два человека, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сняты с самолета в аэропорту Минеральных Вод и доставлены в отделение полиции, сообщили в управлении на транспорте МВД по СКФО.

"В дежурную часть полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что борту рейса Минеральные Воды - Москва требуются помощь полицейских. Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что двум пассажирам, которые по внешним признакам находятся в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелете", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Полицейские доставили двух пассажиров - жителей Ставропольского края и Башкирии - в дежурную часть линейного отдела полиции. В отношении одного из них составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Со вторым пассажиром проведена профилактическая беседа, пишет сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2017 года полиция задержала пассажира рейса Сочи – Домодедово. Пьяный пассажир был доставлен в отделение полиции в аэропорту Сочи и привлечен к административной ответственности.