27 мая 2018, 21:32

Двое пассажиров сняты с авиарейса Минводы - Москва

Два человека, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сняты с самолета в аэропорту Минеральных Вод и доставлены в отделение полиции, сообщили в управлении на транспорте МВД по СКФО.

"В дежурную часть полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что борту рейса Минеральные Воды - Москва требуются помощь полицейских. Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что двум пассажирам, которые по внешним признакам находятся в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелете", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Полицейские доставили двух пассажиров - жителей Ставропольского края и Башкирии - в дежурную часть линейного отдела полиции. В отношении одного из них составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Со вторым пассажиром проведена профилактическая беседа, пишет сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2017 года полиция задержала пассажира рейса Сочи – Домодедово. Пьяный пассажир был доставлен в отделение полиции в аэропорту Сочи и привлечен к административной ответственности.

Примечание:

"Рейс Москва – Гюмри экстренно приземлился из-за курильщика", "Самолет вынужденно сел в Минводах из-за курильщика", "Пассажир поезда Москва - Махачкала осужден за оскорбление полицейских".

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