Избитый сотрудник музея в Сочи пожаловался на бездействие полиции

29 мая 2018, 05:02

Специалист по электронике Константин Жилин, работающий в Художественном музее Сочи, заявил об избиении другим сотрудником музея на рабочем месте. Реакции на его заявление от полиции не последовало. Константин Жилин опасается повторного инцидента.

Сообщение об избиении сотрудника музея в Сочи поступило 28 мая на смс -сервис "Кавказского узла". Один из сотрудников "в присутствии нас нанес несколько ударов нашему сотруднику Жилину К.С. и гонялся за ним со словами: "я пришел тебя убивать" , - написал автор сообщения.

"Это храм культуры, публичное место. Если есть какие-то конфликтные вопросы и ситуации, то цивилизованные люди решают их словесно. Для разрешения конфликтных ситуаций также есть руководство музеем. Мы сочувствуем нашему коллеге», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из сотрудниц музея. Она рассказала, что избиение зафиксировали видеокамеры, и пояснила, что охрана музея ничего не сделала, чтобы прекратить избиение.

Драка между Константином Жилиным и сотрудником музея произошла 24 мая в 11.30 мск в выставочном зале и продолжилась в кабинете замдиректора по научной работе. Двумя днями позже, на открытии курортного сезона, Константин Жилин, который занимался электронным сопровождением праздника, нервничал, опасаясь вторичного нападения, жаловался на головную боль и прикрывал очками огромный синяк на глазу, рассказала сотрудница музея.

Сам Жилин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что конфликт произошел из-за того, что он отказался предоставить сотруднику музея ключи для прохода через служебное помещение в кабинет. Нежелание давать ключи было мотивировано тем, что в помещении, за которое несет ответственность специалист по электронике, хранится дорогая аппаратура, за которую отвечает именно он.

«Вход в кабинет находится со стороны двора, а не со стороны помещения музея, где хранятся компьютеры, все мультимедийные картины, залы, видео- и звуковая аппаратура. Вход туда посторонним запрещен. Однако он почему-то решил, что он может использовать это служебное помещение в качестве прохода. Зная, что он не имеет на это права, я закрыл проход на ключ и попросил его войти со двора. После этого ... выбил дверь, сорвав замок, и стал гоняться за мной по музею, угрожая убить. Даже свидетели в кабинете заместителя директора музея его не смутили", - отметил Жилин.

Жилин уведомил об избиении директора музея, который подтвердил, что получил 28 мая обращение к нему по факту инцидента, и пообещал разобраться.

Полученные Жилиным телесные повреждения зафиксированы судмедэкспертами: кровоподтек на нижнем веке правого глаза, кровоизлияние в слизистую правой щеки, скол эмали зуба верхней челюсти справа (акт судебно-медицинского освидетельствования имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Жилин представил корреспонденту «Кавказского узла» талон-уведомление, которое ему выдали в дежурной части полиции 24 мая, куда он направился после инцидента. Он отметил, что о том, где его заявление, ему не сообщают уже пятые сутки. «Я предоставил полиции все мои данные. Написал номер телефона. Но мне даже никто не позвонил ", - подчеркнул потерпевший. Он сказал, что опасается повторного нападения.

"Полиция бездействует. Прошло уже четверо суток с момента моего обращения, но никто не пришел в музей, не затребовал видео с камер наблюдения, не опросил меня, свидетелей и самого нападавшего, мне даже отказались в полиции сказать, кому именно передано на рассмотрение мое заявление", - рассказал Жилин.

В полиции, куда поступило сообщение о побоях и угрозах, корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что «заявление Жилина было в этот же день передано в другой отдел полиции в Центральный район». Узнать судьбу заявления по телефону, который сообщила полиция, не удалось, так как он круглосуточно занят.

Жилин заявил, что по факту бездействия полиции обратится в прокуратуру.

Второй участник конфликта на просьбу прокомментировать его поведение в грубой форме ответил корреспонденту "Кавказского узла", что он "никого не бил".

«Превышение трехдневного срока проверки сообщения о преступлении и дачи ответа на него заявителю незаконно», если полиция не реагирует, то «заявитель может обжаловать бездействие полицейских в прокуратуре в порядке статьи 124 УПК РФ или в суде в порядке статьи 125 УПК РФ", пояснил независимый от данной ситуации адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

По словам адвоката Охрименко, «побои (статья 116 УК РФ) и угроза убийством (статья 119 УК РФ)» после возбуждения уголовного дела «рассматриваются мировыми судьями», наказание, предусмотренное за проступки, - до четырех лет лишения свободы.