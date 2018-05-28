Минздрав уточнил число жертв аварии в Дагестане

28 мая 2018, 19:58

Семь человек стали жертвами ДТП в Кизилюртовском районе Дагестана, трое из них погибли и четверо пострадали, сообщили в республиканском Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", ранее МВД сообщило о трех погибших и двух пострадавших в результате аварии, которая произошла сегодня неподалеку от села Кульзеб.

Один из погибших в ДТП - ребенок, сообщила представитель Минздрава Залина Муртазалиева.

"Пострадали четыре человека: двум была оказана помощь амбулаторно, двух женщин госпитализировали. Одна из них, 1994 года рождения, находится в тяжелом состоянии, вторая - в среднем", - цитирует Муртазалиеву "Интерфакс".