28 мая 2018, 19:58
Минздрав уточнил число жертв аварии в Дагестане
Семь человек стали жертвами ДТП в Кизилюртовском районе Дагестана, трое из них погибли и четверо пострадали, сообщили в республиканском Минздраве.
Как писал "Кавказский узел", ранее МВД сообщило о трех погибших и двух пострадавших в результате аварии, которая произошла сегодня неподалеку от села Кульзеб.
Один из погибших в ДТП - ребенок, сообщила представитель Минздрава Залина Муртазалиева.
"Пострадали четыре человека: двум была оказана помощь амбулаторно, двух женщин госпитализировали. Одна из них, 1994 года рождения, находится в тяжелом состоянии, вторая - в среднем", - цитирует Муртазалиеву "Интерфакс".
"Один человек погиб при ДТП в Дагестане", "Три человека погибли в аварии на махачкалинской дороге", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".
28 мая 2018, 19:58
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Минздрав уточнил число жертв аварии в Дагестане
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