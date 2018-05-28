28 мая 2018, 18:51

Пять человек стали жертвами ДТП в Дагестане

Три человека погибли и двое пострадали в результате аварии в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня около 15:30 мск неподалеку от села Кульзеб.

"Столкнулись "Лада Приора" и "ВАЗ 2110". По предварительным данным, три человека погибли и двое пострадали", - цитирует представителя регионального МВД "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с 11 пострадавшими в Дагестане. В результате аварии с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Дербентском районе 26 мая два человека были госпитализированы, остальные девять пострадавших осмотрены врачами и отпущены по домам.

Примечание:

"Один человек погиб при ДТП в Дагестане", "Три человека погибли в аварии на махачкалинской дороге", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".

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