Пять человек стали жертвами ДТП в Дагестане

28 мая 2018, 18:51

Три человека погибли и двое пострадали в результате аварии в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня около 15:30 мск неподалеку от села Кульзеб.

"Столкнулись "Лада Приора" и "ВАЗ 2110". По предварительным данным, три человека погибли и двое пострадали", - цитирует представителя регионального МВД "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с 11 пострадавшими в Дагестане. В результате аварии с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Дербентском районе 26 мая два человека были госпитализированы, остальные девять пострадавших осмотрены врачами и отпущены по домам.