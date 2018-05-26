Госпитализированы двое пострадавших при ДТП в Дагестане

26 мая 2018, 17:21

Мужчина и подросток госпитализированы, еще девять пострадавших в аварии с пассажирской "Газелью" в Дагестане после оказания помощи отпущены домой, сообщили в Дербентской центральной городской больнице.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате аварии с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Дербентском районе одиннадцать пострадавших были доставлены в больницу.

В результате ДТП с переломами и ушибами госпитализированы 15-летний подросток и мужчина 67 лет, сообщил заместитель главврача Дербентской центральной городской больницы Роберт Муталибов.

"Состояние мальчика - средней тяжести, у него перелом ключицы и ушибы, у мужчины тоже перелом челюсти и ушиб грудной клетки. Оказывается вся необходимая помощь", - цитирует Муталибова ТАСС.

По его словам, остальные девять пострадавших, в том числе беременная женщина, осмотрены и отпущены по домам.