27 мая 2018, 19:25

Женщина задержана в Грузии по делу о торговле людьми

Задержанная в городе Марнеули обвиняется в том, что под угрозами расправы заставляла девушек заниматься проституцией, сообщили в МВД.

По данным следствия, обвиняемая устраивала девушек разного возраста в гостиничные заведения, расположенное в Марнеули, и под угрозами физической расправы заставляла их заниматься проституцией, заявили в МВД Грузии.

Уголовное дело возбуждено по статье "торговля людьми (трафикинг) в отношении двух или более лиц", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет, пишет сегодня со ссылкой на МВД "Sputnik-Грузия".

В ведомстве сообщили, что преступление раскрыли сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД и прокуратуры, которые в апреле прошли курсы тренингов по борьбе с трафикингом в международной академии правоохранителей в Будапеште.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2017 года Следственный комитет Армении заявил о возвращении на родину местного жителя, который стал жертвой трафикинга в Грузии. По данным следствия, он в течение 14 лет находился в условиях, которые характеризуются как рабство, и подвергался эксплуатации.

Примечание:

"Подозреваемый в торговле людьми задержан в Астраханской области", "Руководители двух роддомов Грузии подозреваются в торговле детьми", "Граждане Грузии, ставшие жертвами трафикинга в Турции, возвратились на родину".

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