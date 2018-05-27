Женщина задержана в Грузии по делу о торговле людьми

27 мая 2018, 19:25

Задержанная в городе Марнеули обвиняется в том, что под угрозами расправы заставляла девушек заниматься проституцией, сообщили в МВД.

По данным следствия, обвиняемая устраивала девушек разного возраста в гостиничные заведения, расположенное в Марнеули, и под угрозами физической расправы заставляла их заниматься проституцией, заявили в МВД Грузии.

Уголовное дело возбуждено по статье "торговля людьми (трафикинг) в отношении двух или более лиц", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет, пишет сегодня со ссылкой на МВД "Sputnik-Грузия".

В ведомстве сообщили, что преступление раскрыли сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД и прокуратуры, которые в апреле прошли курсы тренингов по борьбе с трафикингом в международной академии правоохранителей в Будапеште.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2017 года Следственный комитет Армении заявил о возвращении на родину местного жителя, который стал жертвой трафикинга в Грузии. По данным следствия, он в течение 14 лет находился в условиях, которые характеризуются как рабство, и подвергался эксплуатации.