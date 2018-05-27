Керченская переправа приостановила работу

27 мая 2018, 11:45

Движение паромов в Керченском проливе приостановлено с сегодняшнего утра из-за погодных условий, сообщила "Морская дирекция".

Как писал "Кавказский узел", мост, связывающий Кубань и Крым, был открыт 15 мая, а с 16 мая началось движение легковых автомобилей и автобусов по мосту. Жители Кубани встретили эту новость не столь позитивно, заявив о проблемах с медициной в Тамани, с которой могут столкнуться туристы.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям - ветер более 18 метров в секунду", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте "Морской дирекции".

Керченская переправа используется для перевозки пассажиров, автомобилей, автобусов и железнодорожных вагонов между полуостровом Крым и Краснодарским краем. С открытием Крымского моста пассажиропоток на переправе резко сократился, теперь переправой в основном пользуются водители фур, отмечает сегодня "Интерфакс".

Движение грузовиков по мосту планируется открыть осенью 2018 года, а движение поездов - в декабре 2019 года. До открытия Крымского моста Кубань и Крым связывала только Керченская паромная переправа. Летом 2017 года туристы жаловались на долгое ожидание очереди на паром под палящим солнцем, отсутствие бесплатной питьевой воды и высокие цены на еду в кафе.

Материалы о работе паромной переправы "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Керченская переправа". "Кавказский узел" также ведет тематическую страницу "Эхо Украины на Кавказе".

