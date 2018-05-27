Власти Нагорного Карабаха призвали отмечать последний звонок скромно

27 мая 2018, 03:20

Последний звонок прозвенел для 2672 выпускников девятых и двенадцатых классов школ Нагорного Карабаха и для 16 кадетов Военно-спортивного лицея имени генерал-майора Христофора Иваняна. Родителям предложено не отмечать последний звонок пышно и с размахом, а заменить его экскурсиями, сообщила министр образования, науки и спорта непризнанной республики Нарине Агабалян.

26 мая последний звонок прозвенел для 1885 выпускников девятых классов и 787 выпускников, окончивших 12 классов средней основной школы, в 217 школах, кроме того Военно-спортивный лицей имени генерал-лейтенанта Христофора Иваняна в Степанакерте выпустил 16 кадетов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра образования, науки и спорта Нагорного Карабаха Микаэл Амбарцумян.

"Кавказский узел" сообщал, что в 2017 году двенадцатые классы в Нагорном Карабахе окончили 1375 учеников.

Во время проведения мероприятий по случаю последнего звонка в Степанакерте и в других населенных пунктах нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в полиции Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе с 2006-2007 годов действует 12-летняя учебная система.

В непризнанной республике функционирует два государственных вуза – Государственный университет Арцаха (Нагорного Карабаха) и Шушинский технологический университет, а также три негосударственных вуза. Кроме того, работает девять учебных заведений среднего профессионального образования и один военно-спортивный лицей.

Ежегодно, по данным министерства образования Нагорного Карабаха, в вузы и колледжи поступают более двух тысяч абитуриентов. Для поступающих в вузы единые государственные экзамены в Армении и в Нагорном Карабахе проводятся с 1 по 24 июня, сообщается на официальном сайте министерства образования.

В частности, по данным ведомства, проводятся экзамены по биологии, географии и всеобщей истории, армянскому языку и литературе, физике, иностранным языкам, математике, истории Армении, химии и русскому языку.

Власти Нагорного Карабаха призвали получать среднее профессиональное образование

В последнее время министерство образования, науки и спора Нагорного Карабаха проводит работу по привлечению молодых людей к получению среднего профессионального образования, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" министр образования, науки и спорта Нагорного Карабаха Нарине Агабалян.

К примеру, по ее словам, проводятся экскурсии учеников школ из всех районов в ремесленные училища.

«Такие акции помогают молодым людям определиться в выборе будущей профессии... Кроме того, колледжи – это наилучшая альтернатива, если стоит выбор, идти после 9 класса в старшие классы или лучше приобрести профессию», - отметила министр.

Агабалян отметила, что "начата программа по обновлению материально-технической базы ремесленных училищ, созданы факультеты с востребованными профессиями, особенно в сфере общественных услуг". Кроме того, по ее словам, планируется привлекать преподавателей из других стран.

Каждый год количество желающих поступить в Военно-спортивный лицей растет

В Военно-спортивном лицее имени генерал-лейтенанта Христофора Иваняна учатся сто кадетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор лицея, подполковник Ваграм Акопян.

«В этом году у нас 16 выпускников, из них одна девушка. 14 намерены продолжить учебу в военных вузах Армении, двое продолжат учебу по медицинской линии», - сообщил Акопян.

Он добавил, что с каждым годом число желающих поступить в лицей возрастает.

«Ежегодно поступает более ста заявок. В прошлом году на учебу в лицей поступили порядка 40 молодых людей. Экзамены абитуриенты сдают по армянскому языку, математике и физической подготовке. Учеба ведется три года, по окончанию лицеисты получают аттестаты и сертификаты, которые представляются в мандатную комиссию Министерства обороны», - отметил директор лицея.

Министерство образования Нагорного Карабаха потребовало отмечать последний звонок скромно

К сожалению, стало традиционным, отмечать последний звонок пышно, с размахом, что предусматривает большие затраты, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" министр образования, науки и спорта Нагорного Карабаха Нарине Агабалян.

«Мы знаем, что это исходит от желания самих выпускников и их родителей. Понимаем, что для того, чтоб изменить такие традиции, менталитет, необходимы годы. В министерстве была организована встреча с учительским составом школ, с представителями родительского комитета. Было дано указание воздержаться от пышности, дорогих фуршетов и подарков», - рассказала министр.

Однако, по словам Агабалян, министерство не может запретить людям праздновать так, как им хочется.

«Мы не можем запретить людям собираться вечером, чтобы отметить какой-то праздник, арендовать банкетные залы или любые другие мероприятия для своих детей», - отметила министр.

По ее словам, родителям выпускников было сделано предложение.

«Если класс выпускников пожелает вместо, к примеру, банкета организовать экскурсию по культурно-историческим достопримечательностям нашей республики, то министерство предоставит им необходимый транспорт. Заявки уже поступают», - отметила Агабалян.

У Србуи Ванян дочь окончила 9 класс. По ее словам, невозможно отказаться от праздничных мероприятия по случаю последнего звонка, потому что это делается для детей независимо от того, сколько пришлось потратить.

«Ведь это последний звонок наших детей. Ну и что, что требует больших затрат? Зато память о том, что было красиво, торжественно, весело, наши дети сохранят на всю жизнь», - уверена женщина.

По ее словам, "в течение года класс дочери неоднократно выезжал на экскурсии по достопримечательностям".

"они хотят просто красиво, в нарядных платьях, с танцами отметить свой школьный последний звонок, и мы в этом им помогаем», - сказала Ванян корреспонденту "Кавказского узла".

На мероприятия для проведения школьного последнего звонка потрачено более 200 долларов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать выпускника Кристина Гаспарян.

«Я могу позволить себе такие траты. Знаю семьи, для которых это огромная сумма, но для своего ребенка они нашли эти деньги. А ведь еще впереди выпускной бал, а это уже отдельная история. Но я не буду ущемлять своего ребенка, и сделаю все, что от меня зависит», - заявила Гаспарян.

По словам женщины, будет ли ее сын учиться дальше в школе или получит среднее профессиональной образование, он решит сам.

«Если выберет основную школу и пойдет в старшие классы, то пусть так и будет. Но сама я считаю, что не помешало бы приобрести какую-то профессию, и после уже поступить в вуз. Можно будет работать и учится», - сказала Гаспарян.