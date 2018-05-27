Махачкалинские водители продолжили голодовку на фоне проблем со здоровьем

27 мая 2018, 01:32

Третий день голодовки очередной группы водителей в Махачкале не обошелся без вызова "скорой помощи". Все участники акции заявляют об ухудшении самочувствия, однако не намерены останавливать забастовку.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей маршрута начали голодовку в помещении на конечной остановке маршрутного такси №61А в поселке Семендер. 19 мая их сменила вторая группа голодающих. 22 мая двое участников голодовки были госпитализированы. 24 мая голодовку начала третья группа водителей, на следующий день троим из них стало плохо, однако от госпитализации они отказались.

Участники голодовки круглосуточно находятся на месте проведения акции, каждая группа бастующих голодает в течении пяти дней, после чего их сменяет новая группа протестующих, передает корреспондент "Кавказского узла".

26 мая, в третий день голодовки третьей группы водителей, одного из 16 голодающих мучали сильный головные боли. "Приехавшая скорая констатировала у голодающего Арсланали Магомедова повышенное артериальное давление", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Мухтар Саидов.

Со слов Саидова, у всех голодающих наблюдается общая слабость и утомление, тем не менее бастующие водители заявили о продолжении голодовки. Мужчина также отметил, что визитов чиновников к месту голодовки не было.

Голодающий Шамиль Акаев рассказал, что работает на маршрутной линии 61А в течение 8 лет и на вырученные от пассажирских перевозок деньги содержит семью из четырех человек. "Из-за длительного перерыва в работе был вынужден отправить семью к родственникам, так как мой заработок был единственным доходом в семье", - поделился Акаев с корреспондентом «Кавказского узла».

По его словам, протест водителей был вынужден принять форму голодовки лишь из-за того, что муниципальные и республиканские власти длительное время игнорировали требования бастующих, пока те не прибегли к групповой голодовке.

"Выбрана веерная форма голодовки. Водители заявляют о готовности продолжать голодовку и формировать дополнительные группы голодающих до тех пор, пока требования не будут выполнены, - отметил Акаев. - Хотя я просто мог бастовать без участия в голодовке, я решил голодать, для того чтобы поддержать ребят и коллектив".

Отметим, что 23 мая участники акции протеста встретились с полпредом главы Дагестана Абидином Карчигаевым 23 мая. Однако, по словам водителей, встреча была бесполезной.

Ранее, 22 мая, руководитель управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Андрей Гусейнов пообещал водителям принять меры в связи с нарушениями со стороны обслуживающей компании, поскольку обвинения водителей частично подтвердились. Для замены обслуживающей компании нужно много времени, отметил чиновник.