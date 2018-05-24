24 мая 2018, 02:02

Махачкалинские водители сочли бесполезной встречу с полпредом Васильева

Протестующие в Махачкале водители маршруток встретились с полпредом главы Дагестана Абидином Карчигаевым 23 мая. Чиновник наотрез отказался обсуждать передачу маршрутной линии выбранной водителями компании.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей маршрута начали голодовку, а 19 мая группу голодающих участников забастовки сменили 16 новых водителей. 20 мая двум участникам голодовки стало плохо, им вызвали скорую помощь. 21 мая помощь врачей потребовалась трем участникам акции, а 22 мая двое участников голодовки были госпитализированы.

Госпитализированные 22 мая Руслан Мутаев и Алаудин Багаудинов вновь присоединились к голодовке водителей маршруток в Махачкале 23 мая, и таким образом голодовку продолжили все 16 человек. Голодающие водители круглосуточно находятся в месте проведения акции – на конечной остановке маршрута №61А в поселке Семендер, сообщил представитель голодающих Мухтар Саидов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Саидова, пятидневная голодовка второй группы протестующих завершится в 10.00 мск 24 мая, с этого времени голодовку продолжит новая группа из 16-ти человек.

Участник голодовки Мурад Ирзаев работает на линии со дня основания маршрута. По словам Ирзаева, голодовка стала для водителей единственным способом быть услышанными. «Пока мы не стали голодать, мы здесь никого не видели [из чиновников], а когда началась голодовка, они начали появляться», - сообщил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Водитель отметил, что его заработок - единственный доход для семьи из пяти человек. Уже почти месяц с начала забастовки Ирзаев не работает и вынужден занимать деньги, как и его протестующие коллеги. Знакомый хозяин магазина, зная о забастовке водителей, дает Мураду Ирзаеву товары в долг.

Полпред Васильева отверг предложение водителей об «Анцух-сити»

23 мая представители инициативной группы водителей встретились с полномочным представителем главы Дагестана Владимира Васильева в Центральном территориальном округе республики Абидином Карчигаевым. Чиновник пообещал принять в отношении нынешней обслуживающей компании меры вплоть до ликвидации, рассказал участник встречи Мурад Мирзабеков корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мирзабекова, Карчигаев рекомендовал водителям искать другую компанию, но выступил категорически против передачи маршрута ООО «Анцух-сити», с которой хотят сотрудничать большинство водителей. Чиновник мотивировал свою позицию тем, что данной компании не существует в реестре.

Мирзабеков указал, что эта компания обслуживает маршрут №4С в Махачкале. Узнав о методах работы этой организации, он и его коллеги заявили руководству компании о своем желании присоединиться к ней. Абидин Карчигаев в ходе встречи уговаривал протестующих водителей перейти на другие линии и работать, поскольку судебные разбирательства могут затянуться на несколько месяцев, а компания «Анцух-сити» «не выиграет конкурс».

«Их задача сегодня - раскидать нас по линиям. Если нас раскидают, те же самые коррупционеры нас приберут. Пока мы вместе, мы можем своего добиться – наказать виновных лиц и узаконить наш статус», - заявил Мирзабеков корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель протестующих отметил, что встреча с чиновником 23 мая не дала никаких результатов. Он предположил, что судьба нынешней обслуживающей компании уже предрешена, но власти пытаются решить, куда "передать" водителей, чтобы забастовка прекратилась. «Не учитывая наше мнение, в кабинетах решали, куда нас передать, где нас опять будут обирать», - считает он.

Глава профсоюза и юрист указали на бесправное положение водителей

Любая обслуживающая компания связана или с муниципальным, или с республиканским чиновником, а водитель в этой схеме не имеет никаких прав, отметил глава Независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана Исалмагомед Набиев.

Как полагает Набиев, выходом для водителей может стать организация собственной обслуживающей компании для данного маршрута. По его словам, в Дагестане уже есть такой прецедент - водители с помощью профсоюза водители организовали свою обслуживающую компанию для работы на маршруте.

Набиев отметил, что знаком с руководителем ООО «Анцух-сити». Он охарактеризовал главу этой компании как очень принципиального человека, нередко вступающего конфликт с властью, и предположил, что к организации приковано повышенное внимание властей. «К нему есть пристальное внимание, и если бы нашли какие-то недостатки, могли бы уже закрыть [компанию]», - пояснил глава профсоюза корреспонденту "Кавказского узла".

Сфера пассажирских перевозок в Дагестане построена так, что водители не имеют никаких прав, подтвердил юрист Биякай Магомедов.

Юрист выразил сомнение, что голодовка водителей позволит им добиться выполнения своих требований, поскольку у водителей нет четких правовых оснований требовать передачи маршрута определенной компании. Выбором управляющей компании для маршрута занимаются муниципальные власти, пояснил юрист. 

«С точки зрения закона это никак не отрегулировано. У водителей нет права самостоятельно выбирать управляющую компанию», - сообщил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Прокурор призвал водителей маршруток в Махачкале прекратить голодовку", "Забастовка водителей маршруток доставила неудобства жителям Махачкалы", "Махачкалинские власти отказались считать забастовкой протест водителей маршруток".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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