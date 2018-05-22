Два голодающих водителя госпитализированы в Махачкале

22 мая 2018, 23:31

Участникам голодовки махачкалинских водителей маршруток Руслану Мутаеву и Алаудину Багаудинову стало плохо, их увезли в больницу. Водители отказались сегодня перейти на работу в транспортную компанию, предложенную чиновниками, и настаивают на праве самостоятельно выбирать организацию, которая будет обслуживать маршрут.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей маршрута начали голодовку, а 19 мая группу голодающих участников забастовки сменили 16 новых водителей. 20 мая двум участникам голодовки стало плохо, им вызвали скорую помощь. 21 мая помощь врачей потребовалась трем участникам акции.

Сегодня около 17.00 мск двоим из 16 голодающих водителей вызвали карету скорой помощи. У 48-летнего Алаудина Багаудинова низкое артериальное давление, на четвертый день голодовки он упал в обморок, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница скорой помощи, приехавшая по вызову. Она отметила, что от внутривенной инъекции Багаудинов отказался.

По словам врача, у другого голодающего, Руслана Мутаева, зафиксировано высокое артериальное давление. "Он также согласился поехать. У остальных мужчин низкое давление, но они отказываются ехать", - сообщила работница скорой.

Голодовка во время поста, когда в светлое время суток запрещено употребление не только любой пищи, но и воды, означает двойную нагрузку на организм, считает врач поликлиники "Целитель" Исмаил Алиев. Так, у язвенников голодовка, сопряженная с постом, может спровоцировать перфорацию язвы, сказал он.

"Люди пьют после поста только воду и не питаются, не кушают (ежедневно с наступлением ночи дневной пост считается завершенным. - Прим. "Кавказского узла") - это все приводит к истощению организма, в связи с чем могут обостриться многие заболевания. А у абсолютно здоровых могут появиться новые заболевания", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Муфтият Дагестана объявил 17 мая началом мусульманского поста Рамадан (Рамазан). Он назван так в честь девятого месяца мусульманского календаря. Завершается месяц Рамадан праздником разговения Ураза-байрам (арабское название - Ид ал-Фитр), говорится в материале "Рамадан", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Голодающие отказались от предложения чиновников

Чиновники мэрии предлагали сотрудничество с новой транспортной компанией, однако бастующие отвергли эту альтернативу, заявил представитель голодающих Мухтар Саидов, рассказавший "Кавказскому узлу" о сегодняшней встрече с уполномоченным представителем в Центральном территориальном округе Дагестана Абидином Карчигаевым и руководителем управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Андреем Гусейновым. Махачкалинские чиновники не рассматривают передачу маршрута компании "Анцух-сити", с которой хотят сотрудничать большинство водителей, пояснил Саидов.

На встрече водители вновь огласили условия прекращения голодовки: восстановление прежнего состава водителей маршрута 61А; предоставление возможности выбора сотрудничества с той или иной обслуживающей компанией самим коллективом; наказание тех, кто виновен в нарушении прав водителей; возвращение государству задолженности по налогам, а также полная оплата водителям маршрута простоя, вызванного акцией протеста.

Кроме того, голодающие потребовали уволить всех чиновников, которые прикрывали обслуживающую компанию. "Они два года не платили налоги, и мы не числились ни в каких отчетах – были безработными", - пояснил Мухтар Саидов.

Нарушения транспортной компании "частично находят подтверждения"

Руководитель управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Андрей Гусейнов заявил, что на этой встрече пообещал принять меры в связи с нарушениями со стороны обслуживающей компании, поскольку обвинения водителей частично подтвердились. По его словам, из 95 водителей были официально трудоустроены только 29. Для замены обслуживающей компании нужно много времени, отметил Гусейнов.

По словам Гусейнова, чтобы лишить прежнюю компанию лицензии, нужна санкция "Ространснадзора". Основанием для этого является троекратное нарушение компанией законодательства. Однако претензии, предъявленные водителями, не могут быть основанием для отзыва лицензии, поскольку относятся к финансовой части, сказал чиновник. У администрации города есть возможность решить проблему другим путем - лишить компанию свидетельства для обслуживания определенного маршрута, добавил он.

Местные СМИ искаженно передают требования протестующих, отметил один из участников голодовки, Абдусалам Тагиров. "Они говорят, что мы [бастуем] из-за того, что нас не устраивает цена путевки или что-то другое, а наши требования там не отражаются", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Тагиров рассказал, что работает на маршруте 61А с 2017 года, содержит семью из четырех человек. Заработок от пассажирских перевозок - единственный доход в семье, во время забастовки приходится занимать и влезать в долги, отметил он.