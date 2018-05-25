Трем участникам голодовки в Махачкале потребовалась помощь врачей

25 мая 2018, 20:09

Участникам голодовки махачкалинских водителей маршруток Магомедтагиру Шихамирову, Алаудину Мурадалиеву и Мухтару Саидову сегодня стало плохо, однако от госпитализации они отказались, заявили протестующие.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей маршрута начали голодовку. 19 мая их сменила вторая группа голодающих. 22 мая двое участников голодовки были госпитализированы. 24 мая голодовку в помещении на конечной остановке маршрутного такси №61А в поселке Семендер начала третья группа водителей.

Сегодня около 11.00 мск на место голодовки была вызвана скорая помощь, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель голодающих Мухтар Саидов.

По его словам, помощь врачей понадобилась ему, а также Магомедтагиру Шихамирову и Алаудину Мурадалиеву. Скорая помощь была вызвана из-за общей слабости голодающих, а также головных болей и болей в желудке, пояснил Мухтар Саидов.

Он также отметил, что врачебная бригада констатировала у него высокое давление и оказала помощь ему и остальным участникам голодовки, которые плохо себя чувствовали. От госпитализации голодающие отказались, заявил Мухтар Саидов.

Саидов пояснил, что и он, и Магомедтагир Шихамиров повторно участвуют в пятидневной акции в составе третьей группы, среди протестующих есть и те, кто держат пост в месяц Рамазан. Они открывают пост водой с финиками и дальше продолжают участие в акции, подчеркнул Саидов.

Муфтият Дагестана объявил 17 мая началом мусульманского поста Рамадан (Рамазан). Он назван так в честь девятого месяца мусульманского календаря. Завершается месяц Рамадан праздником разговения Ураза-байрам (арабское название - Ид ал-Фитр), говорится в материале "Рамадан", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сегодня на общем собрании, присутствовали свыше 50 человек, было принято коллективное решение о продолжении той стратегии, которой придерживались до сих пор водители – голодовка и сменяемость участников акции через каждые пять дней, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из протестующих водителей Мусаип Имаммурзаев.

По словам участника третьей группы голодающих Магомеда Мамаева, он работает на маршрутной линии 61А в течении трех лет и является единственным кормильцем семьи из пяти человек.

За время забастовки появились долги по продуктам. Вынужден их брать в долг в местном супермаркете. Также материально помогают соседи. Родственников в Дагестане нет, все живут в Ставропольском крае, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мамаев.

"Где-то две недели никто не реагировал, что мы здесь. Пока первая партия на голодовку не пошла, никто на нас внимания не обращал", - заявил водитель.

Напомним, что участники акции протеста встретились с полпредом главы Дагестана Абидином Карчигаевым 23 мая. Однако, по словам водителей, встреча была бесполезной.

22 мая после встречи с участниками голодовки руководитель управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Андрей Гусейнов заявил, что пообещал принять меры в связи с нарушениями со стороны обслуживающей компании, поскольку обвинения водителей частично подтвердились. По его словам, из 95 водителей были официально трудоустроены только 29. Для замены обслуживающей компании нужно много времени, отметил Гусейнов.