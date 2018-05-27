25 домов оказались в зоне подтопления в Ереване

Жилые дома подтоплены после грозового ливня в столице Армении, сообщило МЧС.

Вызовы из-за сильного ливня с грозой стали поступать спасателям от населения разных районов Еревана 26 мая с 17:44 (16.44 мск).

Из-за непогоды потопленными оказались 25 жилых домов и строений, произошло 12 ДТП на дорогах, приводит сообщение пресс-службы МЧС Армении "Спутник-Армения".

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая селевые потоки из-за засорившихся каналов для их отвода подтопили дома жителей села Лернагог в Армавирской области Армении

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", 27 мая днем в Ереване переменная облачность, осадков не ожидается, температура воздуха составит +29 градусов, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов, он доступен и в легкой версии.