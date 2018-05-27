27 мая 2018, 00:54
25 домов оказались в зоне подтопления в Ереване
Жилые дома подтоплены после грозового ливня в столице Армении, сообщило МЧС.
Вызовы из-за сильного ливня с грозой стали поступать спасателям от населения разных районов Еревана 26 мая с 17:44 (16.44 мск).
Из-за непогоды потопленными оказались 25 жилых домов и строений, произошло 12 ДТП на дорогах, приводит сообщение пресс-службы МЧС Армении "Спутник-Армения".
Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая селевые потоки из-за засорившихся каналов для их отвода подтопили дома жителей села Лернагог в Армавирской области Армении
По информации погодного сервиса "Кавказского узла", 27 мая днем в Ереване переменная облачность, осадков не ожидается, температура воздуха составит +29 градусов, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов, он доступен и в легкой версии.
"Здания повреждены в результате непогоды в Армении", "Сельчане в Армении потребовали от властей компенсации за ущерб от заморозка", "Землетрясение произошло на севере Армении".
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27 мая 2018, 00:54
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25 домов оказались в зоне подтопления в Ереване
Жилые дома подтоплены после грозового ливня в столице Армении, сообщило МЧС.
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