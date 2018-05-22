22 мая 2018, 16:51
Дома жителей села в Армении подтоплены после схода селей
Селевые потоки из-за засорившихся каналов для их отвода подтопили дома жителей села Лернагог в Армавирской области Армении, заявило МЧС.
Информация о подтоплении улиц и жилых домов поступила в МЧС поздно вечером 21 мая. Прибывшие на место спасатели с помощью трактора, предоставленного местной администрацией, вырыли ров и перенаправили потоки в овраг.
Воду из затопленных подвалов и гаражей сотрудники ведомства откачивали до 03:25 (02:25 мск), со ссылкой на МЧС сообщило сегодня "АрмИнфо".
Однако уже в 04:00 (03:00 мск) поступила информация о том, что в Лернагоге затоплен скотный двор и утонули две тысячи цыплят. Кроме того, обрушился подмытый забор одного из домов, передает информацию спасателей "Арменпрес".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 июня 2017 года сильный ливень подтопил улицы и многоквартирные дома в Ереване.
"Здания повреждены в результате непогоды в Армении", "Сельчане в Армении потребовали от властей компенсации за ущерб от заморозка", "Землетрясение произошло на севере Армении".
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